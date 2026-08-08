Ο αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στον λόφο Φινόπουλου λόγω των ισχυρών ανέμων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του χώρου για το κοινό.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ο λόφος θα παραμείνει εκτάκτως κλειστός για κάθε δραστηριότητα από τα μεσάνυχτα, καθώς η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4.

Επιστρατεύονται drones και υδροφόρες για τον φόβο πυρκαγιάς στον λόφο Φινόπουλου

Για την προστασία του λόφου Φινόπουλου αλλά και των υπόλοιπων μεγάλων χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια), η Δημοτική Αστυνομία επιστρατεύει ειδικά drones με θερμικές κάμερες, τα οποία ανιχνεύουν άμεσα τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, το επιχειρησιακό κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση για τον συντονισμό με την Πυροσβεστική, ενώ στους δρόμους βρίσκονται περιπολίες, κλιμάκια των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, καθώς και υδροφόρες.

Αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες

Η δημοτική αρχή απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν την Κυριακή 9 Αυγούστου κάθε εξωτερική εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, όπως η χρήση τροχού, η ηλεκτροσυγκόλληση και η χρήση φλόγιστρου.

Σε περίπτωση που οι δημότες αντιληφθούν οτιδήποτε ύποπτο, παρακαλούνται να επικοινωνούν αμέσως με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595.