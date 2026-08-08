Για τη Νία Βαρντάλος η Ελλάδα δεν είναι απλώς η χώρα καταγωγής της ούτε ένας τόπος στον οποίο επιστρέφει για διακοπές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι το μέρος που έχει επηρεάσει καθοριστικά τη δημιουργική της πορεία, αλλά και εκείνο στο οποίο γνώρισε τον άνδρα που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο πλευρό της, τον στιχουργό, θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη, Σπύρο Κατσαγάνη.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» στην Ελλάδα. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε ένα υπαίθριο εστιατόριο, μια νύχτα με πανσέληνο. Η ίδια η ηθοποιός έχει περιγράψει τη γνωριμία τους σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν σαν να έγραψα μια ταινία και μετά να μπήκα μέσα σε αυτή».

Η γνωριμία στην Ελλάδα και η πρώτη κοινή εμφάνιση

Το ζευγάρι επέλεξε αρχικά να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια μαζί, η Νία Βαρντάλος και ο Σπύρος Κατσαγάνης έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, αρχικά στο γκαλά του Academy Museum και λίγες ημέρες αργότερα στην εκδήλωση Women in Entertainment του «The Hollywood Reporter».

Μιλώντας τότε για τη σχέση τους, η Νία Βαρντάλος είχε παραδεχτεί ότι εξακολουθούσε να αισθάνεται ενθουσιασμένη και ερωτευμένη, χρησιμοποιώντας τη λέξη «giddy», δηλαδή γεμάτη χαρά και γλυκιά ανυπομονησία.

Ο Σπύρος Κατσαγάνης ζει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται ως στιχουργός, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Η καλλιτεχνική του σχέση με τον κόσμο της Νία Βαρντάλος είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη μέσα από το «My Big Fat Greek Wedding 3», καθώς το τραγούδι του «Κράτησέ με» επιλέχθηκε για την ταινία.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, τον περασμένο Ιούλιο, η Νία Βαρντάλος δημοσίευσε μια κοινή τους selfie και έγραψε στο Instgram: «Happy Birthday, Σπύρο μου. Σ’ αγαπώ!!».

Όταν ο έρωτας έγινε δημιουργική συνεργασία

Η προσωπική τους σχέση εξελίχθηκε σταδιακά και σε επαγγελματική συνεργασία. Ο Σπύρος Κατσαγάνης ανέλαβε τη μετάφραση του θεατρικού έργου «Tiny Beautiful Things» στα ελληνικά και συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία με τη Νία Βαρντάλος. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Θέατρο Παλλάς, με τη Νία Βαρντάλος να ερμηνεύει για πρώτη φορά θεατρικό ρόλο στα ελληνικά.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία τους. «Μου αρέσει να δουλεύω με τον Σπύρο, επειδή είναι στιχουργός και η ποίηση είναι το χάρισμά του. Έχει καθαρό μάτι στη σκηνοθεσία και περνάμε καλά δημιουργώντας το έργο με τους ταλαντούχους Έλληνες ηθοποιούς και το συνεργείο μας», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο ένθετο «Secret».

Οι δυο τους συνέχισαν να συνδυάζουν τη σχέση τους με κοινές καλλιτεχνικές δράσεις. Το 2026 ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους σε κοινό σεμινάριο θεατρικής γραφής και στιχουργικής στο SNF Nostos, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική τους σύμπραξη δεν περιορίστηκε σε μία μόνο παράσταση.

Η Νία Βαρντάλος υπήρξε παντρεμένη για σχεδόν 25 χρόνια με τον ηθοποιό, Ίαν Γκόμεζ, με τον οποίο έχει μία κόρη. Μετά το διαζύγιό τους το 2018, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Σπύρου Κατσαγάνη. Εκείνος ζει στην Αθήνα, ενώ η ίδια διατηρεί τη βάση της στο Λος Άντζελες, με το ζευγάρι να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από μια τυχαία γνωριμία κάτω από την ελληνική πανσέληνο μέχρι τις κοινές εμφανίσεις και τα θεατρικά τους σχέδια, η ιστορία της Νία Βαρντάλος και του Σπύρου Κατσαγάνη θυμίζει πράγματι κινηματογραφικό σενάριο. Μόνο που αυτή τη φορά η δημιουργός του «Γάμος αλά ελληνικά» δεν χρειάστηκε να επινοήσει την ιστορία: τη συνάντησε στην πραγματική της ζωή.