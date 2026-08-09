Στις 9 Αυγούστου 2012, ο 26χρονος Μάριος Παπαγεωργίου έφυγε από το Διακοπτό Αχαΐας με το αυτοκίνητό του και δεν επέστρεψε ποτέ. Η εξαφάνισή του εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις απαγωγής και δολοφονίας της τελευταίας δεκαετίας, με δράστες να καταδικάζονται, αλλά τη σορό του νεαρού να μην εντοπίζεται ποτέ.

Ο Μάριος βρισκόταν στο Διακοπτό με τη μητέρα του, Βαρβάρα Θεοχαράκη. Εκείνη την ημέρα αναχώρησε για συνάντηση που είχε κανονιστεί με οικογενειακό φίλο. Τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου, η μητέρα του δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι ο γιος της είχε απαχθεί και ζήτησε λύτρα ύψους 620.000 ευρώ.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα δραματική τροπή. Ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως οικογενειακός φίλος και δήθεν διαμεσολαβητής στις επαφές με τους απαγωγείς, βρέθηκε τελικά στο επίκεντρο της έρευνας. Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, ήταν ο οργανωτής της αρπαγής και της δολοφονίας του 26χρονου.

Το αυτοκίνητο του Μάριου εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στο Παλαιό Φάληρο, όμως ο ίδιος δεν βρέθηκε ποτέ. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι κινήσεις των εμπλεκομένων και τα στοιχεία της δικογραφίας οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη προσώπων που συνδέθηκαν με την απαγωγή, την απόπειρα εκβίασης και την εξαφάνιση του νεαρού.

Το 2014, ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και σε πολυετείς ποινές για αρπαγή, απόπειρα εκβίασης και σύσταση συμμορίας. Η καταδίκη του διατηρήθηκε και σε δεύτερο βαθμό το 2019. Η σύζυγός του καταδικάστηκε επίσης για συμμετοχή στην υπόθεση, ενώ επιβλήθηκαν ποινές και σε άλλα πρόσωπα.

Παρά τις καταδίκες, η υπόθεση δεν έκλεισε ουσιαστικά ποτέ για την οικογένεια του Μάριου. Η σορός του δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για πρόσωπα που ενδέχεται να γνώριζαν περισσότερα συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Το 2026 παρέμενε ανοιχτή δίκη για κατηγορούμενο που φέρεται να είχε ρόλο συνέργειας στην υπόθεση.

Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση και τη δολοφονία του, η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου εξακολουθεί να ζητά μία απάντηση: πού βρίσκεται η σορός του γιου της. Έξω από το Εφετείο είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς όσους γνωρίζουν, λέγοντας: «Τους παρακαλώ πάρα πολύ να πουν πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάω να το μαζέψω».

Η εξαφάνιση του Μάριου Παπαγεωργίου έμεινε ως μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της ελληνικής εγκληματολογικής επικαιρότητας: ένα έγκλημα που κρίθηκε δικαστικά, αλλά χωρίς να δοθεί ποτέ η απάντηση που ζητούσε η μητέρα του για το πού βρίσκεται το παιδί της.