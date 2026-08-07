Ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Υεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 58 στρατιώτες.

Παράλληλα, επιθέσεις με στόχο τη Σαουδική Αραβία προκάλεσαν τραυματισμούς αμάχων, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αντιποίνων και σηματοδοτώντας τις πιο αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η αναζωπύρωση τον περασμένο μήνα του πολέμου στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, που είχε ξεσπάσει πριν από δέκα και πλέον χρόνια, άνοιξε νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν στα τέλη Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως επιτέθηκε εξαιτίας της πρόσφατης ενίσχυσης, κατ’ αυτό, του υεμενίτικου κυβερνητικού στρατού, που υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό έκανε λόγο για 58 νεκρούς και «δεκάδες τραυματίες». Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 28 τραυματίες.

Αξιωματικός τόνισε πως πρόκειται για τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις μετά την κατάπαυση του πυρός το 2022, που είχε αναστείλει τον καταστροφικό πόλεμο επτά και πλέον χρόνων.

Στοχοποιήθηκε στρατόπεδο στην επαρχία Μαρίμπ (κεντρικά) και στην επαρχία Χαντραμούτ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε.

Η Ανσαραλά επιβεβαίωσε τις επιθέσεις. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξήγαγαν επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον συγκεντρώσεων εχθρικών στρατευμάτων», ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρια, στηλιτεύοντας τη «μεγάλη σαουδαραβική ενίσχυση» του κυβερνητικού στρατού. Διεμήνυσε εξάλλου πως οι αντάρτες είναι «έτοιμοι» σε περίπτωση «κλιμάκωσης».

Οι ένοπλες δυνάμεις θα ανταποδώσουν αυτή την επίθεση «σε προσήκοντα χρόνο και τόπο», απείλησε από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Στη Σαουδική Αραβία, ο συνασπισμός υπό το Ριάντ κατηγόρησε τους υεμενίτες αντάρτες πως εξαπέλυσαν «βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών στόχων» στην παραμεθόρια επαρχία Νατζράν.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται επτά υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου 4χρονου παιδιού που υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, δυο υπήκοοι Αιγύπτου, ένας υπήκοος Υεμένης κι ένας υπήκοος Πακιστάν, ανέφερε εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Τούρκι αλ Μάλκι, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατικές» ενέργειες, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του σουνιτικού βασιλείου SPA. Ο απολογισμός είναι ο βαρύτερος στο βασίλειο αφότου τα όπλα σίγησαν στην Υεμένη.

Ο συνασπισμός «θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής έναντι αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων ώστε να εγγυηθεί την προστασία των αμάχων», τόνισε ο εκπρόσωπός του, ο υποστράτηγος Μάλκι, σύμφωνα με το SPA.

Σοβαρή ανθρωπιστική κρίση

Ο πόλεμος στην Υεμένη στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, και βύθισε τη χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Ξέσπασε το 2014, όταν οι Χούθι άρχισαν με ορμητήριο τη Σαάντα, περιοχή του βορρά, όχι μακριά από τη Σαουδική Αραβία, γενικευμένη έφοδο, που τους επέτρεψε να κυριεύσουν αχανείς εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα.

Σε δύσκολη θέση, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση υποστηρίζεται από συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία που επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015.

Ανακωχή που διαπραγματεύτηκε ο ΟΗΕ τηρείται από το 2022 παρότι τυπικά η ισχύς της είχε εκπνεύσει. Αλλά ο πόλεμος ξανάρχισε τον επόμενο μήνα ανάμεσα στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της Ουάσιγκτον, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν όταν προσπάθησε να προσγειωθεί στη Σανάα ιρανικό αεροσκάφος ερχόμενο από την Τεχεράνη, αψηφώντας τον σαουδαραβικό έλεγχο του υεμενίτικου εναέριου χώρου.

Έκτοτε, η Ανσαραλά εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον σαουδαραβικών συμφερόντων.

Προχθές Τετάρτη, ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν στα λιμάνια και στον στόλο του βασιλείου.

Η κίνηση επιτείνει τον κίνδυνο για τη δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού στον κόσμο, να μεταφέρει το πετρέλαιό της στις αγορές, μετά το κλείσιμο από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση την 28η Φεβρουαρίου, με μικρό διάλειμμα.

Η Ανσαραλά έχει επιτεθεί εξάλλου εναντίον πετρελαϊκών υποδομών στη Σαουδική Αραβία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο θέσεις των ανταρτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.