Τη σκληρή στάση που είχε προαναγγείλει τα προηγούμενα 24ωρα φαίνεται αποφασισμένο να ακολουθήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Με δήλωση του εκπροσώπου τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν δεν σχετίζονται με το άνοιγμα-ελεύθερη διέλευση των Στενών. Σε νεότερη δήλωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν ότι τα Στενά θα ανοίξουν όταν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Ο Σαρντάρ Μοχέμπι, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπόκειται σε «συγκεκριμένους μηχανισμούς και συνθήκες», και δεν έχει καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Ομάν.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Μοχέμπι τόνισε: «Για εμάς, τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια οικονομική πλωτή οδός, αλλά ένα συστατικό της γεωγραφικής και στρατηγικής εξουσίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το άνοιγμα της πλωτής οδού θα γίνει «όταν οι ΗΠΑ αποδεχτούν πλήρως τις συνθήκες του Ιράν και πάψουν να παρεμβαίνουν στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Όποτε οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν».

Οι ομιλίες με το Ομάν δεν σχετίζονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε χθες πρόοδο μεταξύ του Ιράν και του Ομάν που θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες.

«Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αντικείμενο ειδικών μηχανισμών και συνθηκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου των Ιρανών Φρουρών Χοσεΐν Μοχέμπι.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ομάν

Το Ιράν και το Ομάν είναι “πολύ κοντά” στην επίτευξη μίας συμφωνίας για μία νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι θα υπάρχουν όροι, συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης γι’ αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Το Ιράν και το Ομάν συζητούν για μία προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ τεχνικά και νομικά ζητήματα γύρω από μία μόνιμη διαδρομή έχουν επιλυθεί, πρόσθεσε ο Αραγτσί.