Πραγματικότητα είναι πλέον στο ποδόσφαιρο το challenge. Στην αναμέτρηση της Ομπάν με την Τιόνβιλε για την πρεμιέρα της τρίτης κατηγορίας του Γαλλικού ποδοσφαίρου, έγινε για πρώτη φορά χρήση του Video Football Support (VFS).

Μέσω του VFS, οι προπονητές των ομάδων έχουν το δικαίωμα να κάνουν challenge σε περίπτωση που πιστεύουν ότι ο διαιτητής δεν έχει πάρει τη σωστή απόφαση σε κάποια φάση. Κάθε προπονητής έχει μέχρι δύο challenge σε κάθε παιχνίδι.

Επίσης, δεν υπάρχει αίθουσα με VAR, απλά όταν ο προπονητής κάνει το challenge, τότε ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης πηγαίνει στην οθόνη για να δει τα ριπλέι, για να αποφασίσει αν θα αλλάξει ή όχι απόφαση.