Νέο βαρύ πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας κατάφερε η Ρωσία, εξαπολύοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις σε επτά εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τη Naftogaz, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν δεχθεί τους τελευταίους μήνες εγκαταστάσεις της Ukrnafta, εταιρείας που ανήκει στον όμιλο. Από τα πλήγματα καταστράφηκε εξοπλισμός κρίσιμης σημασίας, με αποτέλεσμα αρκετές μονάδες να τεθούν εκτός λειτουργίας και να καταγραφούν σημαντικές απώλειες στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η χρονική συγκυρία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η επίθεση σημειώνεται ενώ η Ουκρανία επιχειρεί να ενισχύσει τα ενεργειακά της αποθέματα και τις υποδομές της ενόψει του χειμώνα.

«Θέλουν να προκαλέσουν τη μέγιστη ζημιά πριν από τον χειμώνα»

Ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Naftogaz, Σέρχιι Φεντορένκο, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ακολουθεί συστηματική στρατηγική εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.

«Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά στον τομέα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στις υποδομές μας ενόψει του χειμώνα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η νυχτερινή επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Ukrnafta.

Στο στόχαστρο και τέσσερα πρατήρια καυσίμων

Τα πλήγματα δεν περιορίστηκαν στις μονάδες παραγωγής. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τη Naftogaz, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν και τέσσερα πρατήρια καυσίμων της Ukrnafta στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ. Ούτε σε αυτές τις επιθέσεις τραυματίστηκαν εργαζόμενοι ή πελάτες.

Η ουκρανική εταιρεία υποστηρίζει ότι η πίεση στις ενεργειακές της εγκαταστάσεις έχει ενταθεί σημαντικά μέσα στο 2026. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, οι ρωσικές επιθέσεις είχαν ήδη καταστρέψει 32 πρατήρια της Ukrnafta και πέντε εγκαταστάσεις παραγωγής της Ukrgasvydobuvannya.

Η νέα επίθεση ενισχύει τους φόβους ότι οι ενεργειακές υποδομές θα αποτελέσουν και πάλι έναν από τους βασικούς στόχους της Μόσχας καθώς πλησιάζουν οι ψυχρότεροι μήνες, με το Κίεβο να βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανάγκη να αποκαταστήσει τις ζημιές και να διασφαλίσει επαρκή παραγωγή και τροφοδοσία πριν από τον χειμώνα.