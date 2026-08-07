Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο γκολ με το «Χέρι του Θεού» απέναντι στην Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 βγαίνει σε δημοπρασία στις ΗΠΑ και εκτιμάται ότι μπορεί να πωληθεί ακόμη και για 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το ιστορικό γκολ σημειώθηκε στον προημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, όταν ο Μαραντόνα έστειλε παράνομα την μπάλα στα δίχτυα χρησιμοποιώντας το χέρι του, χωρίς όμως η παράβαση να γίνει αντιληπτή από τον διαιτητή.

Maradona’s entire sequence vs. England in 1986 from Hand of God to Goal of the Century was 5 minutes of clock time.



The internet would have melted down. pic.twitter.com/hYk2EnIjWP https://t.co/N7iaaYUiee — Trung Phan (@TrungTPhan) July 15, 2026

Μετά τον αγώνα, ο Αργεντινός θρύλος είχε δηλώσει ότι το γκολ επιτεύχθηκε «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού». Η Αργεντινή συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση και τελικά κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο οίκος Heritage Auctions, με έδρα το Τέξας, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη μπάλα μπορεί να φτάσει σε οκταψήφιο ποσό όταν βγει στο «σφυρί» από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου. Η αρχική προσφορά έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ιδιαίτερα υψηλή αξία έχει αποκτήσει και η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ιστορικό αγώνα Αργεντινής–Αγγλίας. Η φανέλα του Αργεντινού, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2020, κατέχει το ρεκόρ της ακριβότερης ποδοσφαιρικής φανέλας, καθώς είχε πωληθεί έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα των δύο χωρών αναζωπυρώθηκε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν Αργεντινή και Αγγλία αναμετρήθηκαν στα ημιτελικά. Οι Νοτιοαμερικανοί επικράτησαν, προτού γνωρίσουν την ήττα στον τελικό.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν σημαδευτεί επί δεκαετίες από τη διαμάχη για την κυριαρχία των Νήσων Φόκλαντ.