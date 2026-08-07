Έναν λαγοκέφαλο έβγαλε από τη θάλασσα η Μαρίνα Βερνίκου, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την παρουσία του ψαριού στις ακτές.

Εμφανιζόμενη με μαγιό αμέσως μετά την έξοδό της από το νερό, η φωτογράφος θέλησε να καθησυχάσει όσους συναντούν το συγκεκριμένο είδος κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους, τονίζοντας πως η ψυχραιμία είναι ο βασικός παράγοντας.

Σχετικά με την ενδεδειγμένη αντίδραση σε μια τέτοια συνάντηση, η Μαρίνα Βερνίκου σημείωσε αυτούσια στο βίντεό της:

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποχής από τη κολύμβηση, αρκεί να τηρούνται οι θεμελιώδεις κανόνες αποστάσεων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση επαφή ή προσπάθεια αγγίγματος του αλιεύματος.