Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/8) σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο, κοντά στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το κατάστημα έχουν προκληθεί έντονοι καπνοί, ενώ για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας πάνω από το κατάστημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.