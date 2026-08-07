Για την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο και τις στιγμές που βίωσε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή τοποθετήθηκε η Αποστολία Ζώη σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube με τη Νάνσυ Παραδεισανού.

Αναφερόμενη στις ιατρικές εξετάσεις και το ξαφνικό σοκ που υπέστη, η Αποστολία Ζώη περιέγραψε το χρονικό της ενημέρωσης από τους θεράποντες ιατρούς, σημειώνοντας:

«Μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα έμαθα ότι δεν θα τα καταφέρει και πως είναι σίγουρο ότι έχει προχωρήσει η κατάσταση πολύ άσχημα. Στην αρχή έβγαιναν όλες οι εξετάσεις πεντακάθαρες και να σου λένε σε μία εβδομάδα, όχι απλά δεν είναι πεντακάθαρες, αλλά τη χάνεις από ώρα σε ώρα. Μου ήρθε ο ουρανός κατακέφαλα».

Πώς διαχειρίστηκε η οικογένεια την κατάσταση της υγείας της

Σχετικά με τον τρόπο που η ίδια η μητέρα της εισέπραξε την κρισιμότητα των πραγμάτων αλλά και την επιθυμία της να μην σταματήσει την επαγγελματική της δραστηριότητα, η ίδια ανέφερε:

«Είπα ότι δεν θέλω να τραγουδήσω και πάλι λέει η μαμά μου στην αδελφή μου: Τι εννοείς η Αποστολία δεν θα πάει για δουλειά; Θα πάει παρακάτω της λέει, δεν πειράζει. Της είπανε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από το μαγαζί. (…) Αυτά που κοροϊδεύαμε τα κάναμε. Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει. Μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε».

Οι πρώτες σκέψεις μετά την απώλεια

Σχετικά με τα συναισθήματα που τη διακατείχαν το πρώτο διάστημα της διαχείρισης του πένθους, η Αποστολία Ζώη στάθηκε στον τρόπο που έβλεπε τον περίγυρό της, επισημαίνοντας:

«Είναι μια άλλη ζωή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να περπατάω στους δρόμους και να λέω.. όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ευτυχισμένοι τώρα; Είναι καλά; Έβλεπα κόσμο να φοράει ρούχα μαύρα και ρωτούσα αν ήταν από πένθος ή από επιλογής».