Νέες καταγγελίες έρχονται να αυξήσουν την πίεση στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής Telegraph, γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση έλαβε αποζημίωση αποχώρησης από την UEFA την περίοδο που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Εκπρόσωπος του Ινφαντίνο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία της FIFA, φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο 56χρονος παράγοντας «αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους απολύτως αναληθείς ισχυρισμούς».

Η UEFA, στην οποία ο Ινφαντίνο διετέλεσε γενικός γραμματέας από το 2009 έως το 2016, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι «καταβλήθηκε αποζημίωση αποχώρησης στο εν λόγω πρόσωπο».

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις για το μέλλον του στην προεδρία της FIFA μετά την εγκατάλειψη του αμφιλεγόμενου σχεδίου για πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η UEFA κατέβαλε εξαψήφιο ποσό στη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον παντρεμένο Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

«Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και είναι απολύτως αναληθείς. Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παραβίασης καταστατικών ή κανονισμών είναι συκοφαντικός», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA στην Telegraph.

«Κανένας εργαζόμενος στην UEFA και τη FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, διότι δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό στο οποίο να εμπλέκεται», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η UEFA επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή προς τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία κάλυπτε επίσης τα έξοδα για την ολοκλήρωση προγράμματος MBA σε τοπική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστήριξε ότι όλες οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έκτοτε το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο έχει γίνει αυστηρότερο και πλέον «αντανακλά εκείνο που συναντάται σε έναν σύγχρονο οργανισμό υψηλού προφίλ».

Οι καταγγελίες εντείνουν ακόμη περισσότερο την πίεση στον Ινφαντίνο, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με εκκλήσεις να παραιτηθεί από την προεδρία της FIFA εξαιτίας του σχεδίου για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 56χρονος έχει ζητήσει συγγνώμη για «λάθη» που έκανε σχετικά με τις επίμαχες προτάσεις, ωστόσο παρέμεινε στη θέση του μετά τη στήριξη που έλαβε από υψηλόβαθμα στελέχη κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαρόκο την Τετάρτη.

Ο Ινφαντίνο εντάχθηκε στην UEFA το 2000 και εννέα χρόνια αργότερα ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα. Το 2016 εξελέγη πρόεδρος της FIFA.

Παρά την απόσυρση του σχεδίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν απειλήσει με μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που έχουν θέσει.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική διεθνή στήριξη. Στο πλευρό του έχουν ταχθεί η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) και η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), καθώς και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Μεξικού, μίας από τις συνδιοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και της Αργεντινής, φιναλίστ της διοργάνωσης.