Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν «ως αντίποινα» για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα πως οποιαδήποτε νέα παρόμοια ενέργεια από την Τεχεράνη θα έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες.

«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης του μηνύματός του, ο Τραμπ κοινοποίησε επίσης βίντεο και φωτογραφίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, φέρεται να απεικονίζουν τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν αναμένεται να είναι περισσότερα σε αριθμό σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Παράλληλα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Axios, επικαλούμενο επίσης ανώνυμη κυβερνητική πηγή, μετέδωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις έχουν μεγαλύτερο εύρος από εκείνες της προηγούμενης ημέρας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι στα πλήγματα της Τρίτης επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτια ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.