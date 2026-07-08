Συναγερμός σήμανε στα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Τετάρτης, καθώς όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς.

Λίγο αργότερα το πρακτορείο Mizan έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν και στο λιμάνι Σιρίκ.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 (τοπική ώρα, 22:15 στην Ελλάδα), στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Λίγες στιγμέw αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση από την πλευρά των ΗΠΑ, ότι ξεκίνησαν νέα χτυπήματα. Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό», έγραψε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.

Εκτεταμένεςπεριοχές της Τσαμπαχάρ έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ως απότοκο των εκρήξεων.

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Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ουσιαστικά τελειωμένη την ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν και προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανό να εξαπολύσουν νέα πλήγματα μέσα στις επόμενες ώρες. Οι δηλώσεις έγιναν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έπειτα από έναν νέο κύκλο αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων που απειλεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ερωτηθείς για το μέλλον του μνημονίου συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εξαιρετικά απαισιόδοξος. «Για εμένα, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί τους», δήλωσε, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς για την ιρανική ηγεσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, επειδή θεωρεί τους Ιρανούς διαπραγματευτές αναξιόπιστους.

Λίγο αργότερα, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ακόμη πιο ευθεία στρατιωτική απειλή. «Θα σας δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους πλήξουμε σκληρά απόψε», είπε στους δημοσιογράφους.