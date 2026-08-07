Τρεις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν χθες Πέμπτη ότι τα πλήγματα που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί την άνοιξη η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ, συνιστούν «έγκλημα πολέμου».

Η 42χρονη εργαζόμενη στην εφημερίδα Αλ Άχμπαρ σκοτώθηκε και η ανεξάρτητη εικονολήπτρια Ζέιναμπ Φαράζ τραυματίστηκε σε βομβαρδισμούς την 22η Απριλίου στο χωριό ατ Τίρι.

Οι δυο γυναίκες προσπάθησαν να προστατευτούν καταφεύγοντας σε κτίριο αφού ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε αυτοκίνητο που προπορευόταν από το δικό τους. Αλλά το κτίριο στοχοποιήθηκε επίσης κατόπιν. Αν και η Ζέιναμπ Φαράζ κατέστη δυνατό να διασωθεί, οι αρχές του Λιβάνου κατηγόρησαν τον στρατό του Ισραήλ πως εμπόδισε τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας να επέμβουν· θα μπορούσαν να είχαν σώσει την Άμαλ Χαλίλ όσο παρέμενε στη ζωή.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), η Διεθνής Αμνηστία και η λιβανική οργάνωση The Legal Agenda έδωσαν στη δημοσιότητα έρευνες που διεξήγαγαν χωριστά.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την «απευθείας επίθεση» η οποία στοχοποίησε «άμαχες» και κάλεσε να διενεργηθεί «έρευνα για έγκλημα πολέμου».

Το Παρατηρητήριο επισήμανε πως «ο ισραηλινός στρατός γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει» ότι επρόκειτο για δυο άμαχες, που είχαν βρει καταφύγιο στο κτίριο που στοχοποίησε, επισημαίνοντας τη χρήση drones που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

Η έρευνα της ΜΚΟ Legal Agenda επίσης συμπέρανε πως διαπράχτηκαν «εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Όταν είχαν εκτυλιχτεί τα γεγονότα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είχε πλήξει όχημα «που αποχωρούσε από στρατιωτική εγκατάσταση χρησιμοποιούμενη από τη Χεζμπολάχ», σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, και στη συνέχεια το κτίριο. Είχε διαψεύδει πως εμπόδισε ομάδες πρώτων βοηθειών να πάνε επιτόπου.

Σε επιστολή του που συμπεριλήφθηκε στην έκθεση της Αμνηστίας, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το «συμβάν» υποβλήθηκε σε «προκαταρκτική εξέταση» και «τα μαθήματα που αντλήθηκαν τέθηκαν σε εφαρμογή», ενώ εξέφρασε τη «λύπη του για οποιοδήποτε κακό έπαθαν δημοσιογράφοι».

Η Άμαλ Χαλίλ ήταν ιδιαίτερα έμπειρη ανταποκρίτρια της Αλ Άχμπαρ, που κάλυπτε εκτενώς τις εξελίξεις στον νότιο Λίβανο, τόσο αφού η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, όσο και κατά τις προηγούμενες εχθροπραξίες (2023-2024).

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), τουλάχιστον «15 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί» εξαιτίας πυρών του στρατού του Ισραήλ στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023.

Τη 13η Οκτωβρίου 2023, ο δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς Ισάμ Αμπντάλα σκοτώθηκε και έξι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ντίλαν Κόλινς και Κριστίνα Ασί. Η τελευταία έμεινε ανάπηρη, χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το ένα της πόδι.