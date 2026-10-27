Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τη βίασε σε σουίτα του ξενοδοχείου Plaza στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 1993 καταγγέλλει η πρών Μις Ελβετία, Μπεατρίς Κόιλ. Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται σε νέα έκθεση των Δημοκρατικών της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τον Λευκό Οίκο να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Σύμφωνα με το People, η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά την εκδοχή του πρώην μοντέλου, στο πλαίσιο της εξέτασης των φερόμενων σχέσεων του Τραμπ με το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Έπσταϊν. Δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες κατά του Τραμπ σε σχέση με την καταγγελία της Κόιλ.

Οι υποσχέσεις για βίζα και σπουδές

Η Κόιλ ήταν, σύμφωνα με την έκθεση, 24 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν η Τζιλ Χαρθ την προσκάλεσε να συμμετάσχει στα καλλιστεία Donald J. Trump American Dream Pageant, στο Ατλάντικ Σίτι και τη Νέα Υόρκη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε συνεργάτες της επιτροπής, υποστήριξε ότι ο Τραμπ την πλησίασε κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους του Τύπου στο Plaza, το οποίο τότε του ανήκε. Όπως κατήγγειλε, της υποσχέθηκε βοήθεια για την έκδοση βίζας και την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το NYU.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, την προσέγγισε και ο Έπσταϊν με παρόμοιες υποσχέσεις, προσκαλώντας την επίσης σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η καταγγελία για την επίθεση στη σουίτα

Αργότερα την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος του Τραμπ φέρεται να της ζήτησε να ανέβει σε όροφο του ξενοδοχείου για να τον συναντήσει. Η Κόιλ ανέφερε ότι δέχθηκε, πιστεύοντας πως η συνάντηση θα μπορούσε να τη βοηθήσει επαγγελματικά και στις σπουδές της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν μπήκε στη σουίτα, ο Τραμπ την άρπαξε από πίσω και τη βίασε. Η ίδια περιέγραψε την επίθεση ως «βίαιη», αναφέροντας ότι υπέστη τραυματισμούς.

Όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια εκείνος επανέλαβε τις υποσχέσεις για βίζα και εισαγωγή στο NYU και της ζήτησε να μη μιλήσει για το περιστατικό, λέγοντάς της: «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Η Κόιλ ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και επέστρεψε στην Ελβετία. Σύμφωνα με την έκθεση, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε επόμενα καλλιστεία που διοργάνωνε ο Τραμπ στη Χαβάη. Υποστηρίζει επίσης ότι, αρκετούς μήνες αργότερα, εκείνος της τηλεφώνησε και επανέφερε την πρόταση βοήθειας, την οποία απέρριψε.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε στο People ότι «καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν είναι αληθινή».

Χαρακτήρισε την έκθεση προσπάθεια των Δημοκρατικών να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα του προέδρου και επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι ο Τραμπ είχε απομακρύνει τον Έπσταϊν από το Μαρ-α-Λάγκο.

Η έκθεση των Δημοκρατικών υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα καλλιστεία χρησιμοποιήθηκαν από τον Τραμπ, τον Έπσταϊν και άλλα πρόσωπα ως «πεδίο αναζήτησης» ευάλωτων νεαρών γυναικών και κοριτσιών. Παραθέτει επίσης άλλες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων αγωγή για σεξουαλική επίθεση που είχε καταθέσει η Τζιλ Χαρθ κατά του Τραμπ το 1997, και συγκρίνει τις υποσχέσεις που περιγράφει η Κόιλ με μαρτυρίες γυναικών για τις μεθόδους προσέγγισης του Έπσταϊν.