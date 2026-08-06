Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πραγματοποιούν θερινές διακοπές, μεταξύ άλλων, στη Μύκονο και την Τήνο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την παραμονή τους στα νησιά. Η Μαρία Αντωνά ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών, όπου εμφανίζεται σε παραλίες, πισίνες, αλλά και σε κοινά στιγμιότυπα με τον παρουσιαστή κατά τη διάρκεια των εξόδων τους.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας προέβη σε γραπτή τοποθέτηση σε μία από τις δικές του αναρτήσεις, σημειώνοντας:

«Η ζωή μας είναι τα καλοκαίρια μας… Οι στιγμές, οι αναμνήσεις, τα αγαπημένα μας πρόσωπα…. Ο απολογισμός και ο επαναπρογραμματισμός… Μακάρι να μπορέσετε όλοι να ζήσετε τον Αύγουστο κάποιες μέρες ξεγνοιασιάς, ευτυχίας και χαράς… »

Το ζευγάρι συνεχίζει την παραμονή του στις Κυκλάδες, συνδυάζοντας την ξεκούραση με επισκέψεις σε τοπικά εστιατόρια πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.