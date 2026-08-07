Περιορισμένη θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή κατάλοιπα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον όρμο Κράκαρη, στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν περιπολικό σκάφος και πλοίο απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος, τα οποία διαπίστωσαν την ύπαρξη ιριδίζουσας ρύπανσης, επιφάνειας περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων, στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Μάλτας και την προβλήτα της εγκατάστασης. Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ρύπανση είχε ήδη περιοριστεί εντός πλωτού απορροφητικού φράγματος.

Κατά τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής εντοπίστηκαν, έξω από το λιμάνι του Πειραιά και κοντά στα έργα επέκτασής του, διάσπαρτες κηλίδες πετρελαιοειδών συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης πραγματοποιήθηκαν μηχανικές αναδεύσεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και πλωτά μέσα ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Από τα σημεία της ρύπανσης, καθώς και από δεξαμενή του πλοίου, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 59χρονος πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου, καθώς, σύμφωνα με το Λιμενικό, αποδέχθηκε την ευθύνη για τη ρύπανση των πέντε τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου έως την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.