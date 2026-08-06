Η Άριελ Κωνσταντινίδη τοποθετήθηκε για τις επιθέσεις που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εξωτερική της εμφανιση, τη διαχείριση της μητρότητας αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια για την οικογένειά της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν».

Τα σχόλια για την εμφάνιση και η ροδόχρου ακμή

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχουν σταματήσει τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε όταν έμεινε έγκυος στα 54, η ηθοποιός αποκάλυψε την αλλαγή στη θεματολογία των μηνυμάτων που λαμβάνει, αναφέροντας:

«Τώρα ασχολούνται με το δέρμα μου. Ο καθένας εκφράζει ό,τι κουβαλάει μέσα του. Δεν με επηρεάζει. Δεν με αγγίζει. Έχω ροδόχρου ακμή, η οποία επιδεινώθηκε από τις ορμόνες της εγκυμοσύνης και επηρεάζεται ακόμη και από κάποιες τροφές.»

Η ίδια ξεκαθάρισε τη στάση που κρατά απέναντι στις κριτικές αυτές, σημειώνοντας:

«Δεν πρόκειται, όμως, να κρύβομαι ή να καλύπτω κάτι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν. Είναι αγένεια να σχολιάζεις την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Προτιμώ τους ευγενικούς και ειλικρινείς ανθρώπους.»

Τα παιδικά χρόνια και το ενδεχόμενο κοινής βάφτισης

Σχετικά με το αν οι βιώσεις της παιδικής της ηλικίας διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφει τα παιδιά της, εξήγησε τη δική της οπτική γύρω από τις δυσκολίες:

«Φυσικά. Με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ. Αντί γι’ αυτό προσπάθησα να δω πως μπορεί ο πόνος να γίνει δύναμη.»

Συμπληρώνοντας την τοποθέτησή της για τη διαχείριση των εμποδίων, ανέφερε:

«Όλα εξαρτώνται από το αν θα αφήσεις μια δυσκολία να σε ρουφήξει ή αν θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις πιο κοντά στην αλήθεια σου.»

Τέλος, σε ερώτηση για το αν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη βάφτιση και των τριών παιδιών μαζί, η Άριελ Κωνσταντινίδη επιβεβαίωσε τις σκέψεις που κάνει, δηλώνοντας:

«Είναι μια σκέψη. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα δυο αγόρια και μετά θα δούμε. Ίσως γίνει και κοινή βάφτιση.»