Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι 11 άμαχοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που αποδίδει στους αντάρτες Χούθι, στην παραμεθόρια περιοχή της Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του συνασπισμού, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί τεσσάρων ετών, το οποίο υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας Υεμενίτης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος.

Νωρίτερα ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε πως επίκειται συντονισμένη επίθεση από ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, υπό την καθοδήγηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών της περιοχής κάνουν λόγο για πιθανές επιθέσεις εναντίον πολιτικών και οικονομικών στόχων, μεταξύ των οποίων ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια.

Όπως πρόσθεσε, οι σαουδαραβικές Αρχές έχουν καταγράψει μετακινήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, υποδηλώνει προετοιμασία συντονισμένων επιχειρήσεων τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πληροφορίες αυτές ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημαίνοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει αποκλιμάκωση της έντασης και διπλωματική διευθέτηση της κρίσης. Όπως είπε, οι επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, καθώς και οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες, φαίνεται να κινούνται «προς τη σωστή κατεύθυνση», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις ενδέχεται να αποσκοπούν στην υπονόμευση αυτής της διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει «σε πολύ υψηλό επίπεδο» σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού συντονισμού με τη CENTCOM, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιουλίου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τη CENTCOM, πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων στο Ιράκ, κατηγορώντας τες για επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Οι ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει ότι θα απαντήσουν στα σαουδαραβικά πλήγματα.

Το τελευταίο διάστημα, η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι έχει κλιμακωθεί, μετά την επιβολή, σύμφωνα με τους ίδιους τους αντάρτες, ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ανάληψη ευθύνης για σειρά επιθέσεων εναντίον σαουδαραβικών πλοίων και στρατιωτικών στόχων. Από την πλευρά του, το Ριάντ έχει απαντήσει με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.