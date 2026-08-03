Έξι υπερδεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας έκαναν αναστροφή στον Κόλπο του Άντεν τις τελευταίες ημέρες και πλέον πλέουν προς τη νότια Αφρική, μετά τις απειλές του κινήματος Χούθι της Υεμένης ότι θα στοχοθετεί σαουδαραβικά πλοία. Τα στοιχεία εντοπισμού δείχνουν ότι η πορεία τους άλλαξε αιφνιδιαστικά, αποτυπώνοντας το νέο κλίμα ανασφάλειας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η ναυτιλία παρακολουθεί με ανησυχία την ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, όπου οι απειλές των Χούθι έχουν ήδη αναγκάσει πλοία να αναθεωρήσουν τα δρομολόγιά τους.

Τα δεξαμενόπλοια, που ήταν κενά φορτίου μετά την επιστροφή τους από προορισμούς στην Ασία, επέλεξαν να κατευθυνθούν σε σχηματισμό προς τη νότια Αφρική, αντί να διέλθουν από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων LSEG και MarineTraffic.



Ένα από τα πετρελαιφόρα δεξαμενόπλοια, το Dilam, έχει προορισμό το Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού πλοίων.



Η σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρία Bahri και άλλοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.