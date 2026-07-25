«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα «Iran Daily», ο Αραγτσί έκανε έκκληση για «διάλογο» μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών, την ώρα που ο πόλεμος του Ιράν με τις ΗΠΑ συνεχίζεται και επεκτείνεται στην περιοχή. Ο Ιρανός υπουργός υποστήριξε ότι τα γεγονότα στη ζώνη του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, έχουν τις ρίζες τους σε «παλιές διαφορές και προβλήματα μεταξύ της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και των χωρών της περιοχής».

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είπε από την πλευρά του ότι «η επιστροφή στον διάλογο και η εφαρμογή του συφωνημένου οδικού χάρτη είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπει τέλος στα δεινά του υεμενίτικου λαού και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή».

Έπειτα από τέσσερα χρόνια εκεχειρίας μεταξύ των ανταρτών Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία στηρίζει από το 2015 τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 13 Ιουλίου. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022 είχε επιτρέψει μέχρι τότε να σταματήσουν οι μάχες. Τον Δεκέμβριο του 2023 οι εμπόλεμες πλευρές δέχτηκαν να τηρήσουν έναν οδικό χάρτη που συνέταξε ο ΟΗΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι Χούθι, οι οποίοι επιτέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα σαουδαραβικό αεροδρόμιο, απαντώντας σε πλήγμα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαναά, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για πυραυλικό πλήγμα σε δύο εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τους αντάρτες, αυτή ήταν η απάντησή τους για τα χθεσινά πλήγματα στο λιμάνι της πόλης Χοντάιντα, την οποία ελέγχουν, στα δυτικά παράλια της Υεμένης. Από τη Δευτέρα μπλοκάρουν επίσης τα σαουδαραβικά πλοία που πλέουν στην Ερυθρά και τον Κόλπο του Άντεν.