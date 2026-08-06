Με γκολ του Κιλιτσόι στο 80′ η Μπεσίκτας νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τη Χράντετς Κράλοβε, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play off του Europa Conference League, αν φυσικά αυτός αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με το ζευγάρι να ενδιαφέρει τους «πράσινους» καθώς η ομάδα που θα αποκλειστεί θα βρεθεί απέναντί τους στα play off του Europa Conference League.

Οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες στο 71′ λόγω αποβολής του Ουαταρά, παρ’ όλα αυτά κατάφεραν να σκοράρουν στο 80′ με τον Κιλιτσόι και κράτησαν το 0-1 ως το τέλος, με αποτέλεσμα να είναι πλέον μεγάλο φαβορί για την πρόκριση έχοντας τη ρεβάνς στην έδρα τους.

Το πρώτο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, πάντως, είναι να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και από εκεί και πέρα θα ασχοληθεί και με τη Χράντετς Κράλοβε.