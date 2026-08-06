Την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, στον Καναδά προχωρά η κατασκευή του πρώτου ελληνικού Canadair DHC-515, του νέου πυροσβεστικού αεροσκάφους που φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Το πρώτο αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη γραμμή παραγωγής της De Havilland Canada, με εικόνες από το εργοστάσιο να αποτυπώνουν την ελληνική σημαία δίπλα στα τμήματα της ατράκτου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που θα παραλάβουν το νέο μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες θα έχει επιχειρησιακή δυνατότητα και τις βραδινές ώρες.

Το πρώτο DHC-515 αναμένεται το 2028

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρώτο ελληνικό Canadair DHC-515 θα παραδοθεί το 2028, ενώ η χώρα μας αναμένεται να είναι η πρώτη διεθνώς που θα εντάξει το νέο αεροσκάφος στον στόλο της.

Η De Havilland Canada δημοσιοποίησε νέο βίντεο από την πορεία της κατασκευής, στο οποίο φαίνεται ότι η άτρακτος αποκτά σταδιακά την τελική της μορφή. Το πιλοτήριο έχει ήδη ενωθεί με το κύριο σώμα του αεροσκάφους, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του κεντρικού τμήματος της πτέρυγας, μήκους 28,6 μέτρων.

Η επανεκκίνηση της παραγωγής των DHC-515 πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή παραγγελία 22 αεροσκαφών, τα οποία θα διατεθούν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία.

Νέα γενιά πυροσβεστικών με δυνατότητες νυχτερινών επιχειρήσεων

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι η δυνατότητα επιχειρήσεων και μετά τη δύση του ήλιου, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους περιορισμούς στην αεροπυρόσβεση.

Τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, πλοήγησης και επίγνωσης του περιβάλλοντος επιτρέπουν την ασφαλέστερη επιχειρησιακή δράση σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Ωστόσο, οι ακριβείς όροι πραγματοποίησης νυχτερινών αποστολών θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την έγκριση των σχετικών επιχειρησιακών πρωτοκόλλων.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο και έντονο κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών, όπου η συνέχιση των εναέριων επιχειρήσεων μετά τη δύση του ηλίου θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική.

Μεταφέρει πάνω από έξι τόνους νερού

Το DHC-515 αποτελεί την εξέλιξη του γνωστού CL-415, διατηρώντας το βασικό του πλεονέκτημα: τη δυνατότητα υδροληψίας χωρίς επιστροφή σε αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευάστριας εταιρείας, μπορεί να μεταφέρει 6.137 λίτρα νερού, καθώς και 680 λίτρα αφρού ή επιβραδυντικού υγρού.

Οι δεξαμενές γεμίζουν σε περίπου 12 δευτερόλεπτα, καθώς το αεροσκάφος κινείται πάνω από θάλασσα ή λίμνη, επιτρέποντας την άμεση επιστροφή στο πύρινο μέτωπο για διαδοχικές ρίψεις χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα προσφέρουν καλύτερη εικόνα του ανάγλυφου και των συνθηκών πτήσης, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη ακρίβεια στις ρίψεις και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα πληρώματα.

Επτά νέα Canadair έως το 2031

Η Ελλάδα θα ενισχύσει τον στόλο της με συνολικά επτά νέα DHC-515 μέχρι το 2031.

Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων προβλέπει:

Δύο αεροσκάφη το 2028.

Ένα αεροσκάφος το 2029.

Δύο αεροσκάφη το 2030.

Δύο αεροσκάφη το 2031.

Από αυτά, δύο χρηματοδοτούνται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU, ενώ τα υπόλοιπα πέντε θα αποκτηθούν με συνδυασμό ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Παράλληλα, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των επτά CL-415 που ήδη διαθέτει η χώρα, ώστε να εξοπλιστούν με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα αντίστοιχα με εκείνα της νέας γενιάς. Η ανανέωση του στόλου έρχεται μετά από δεκαετίες επιχειρησιακής δράσης των παλαιότερων Canadair, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν κάθε καλοκαίρι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Με την άφιξη των DHC-515, η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποκτήσει πιο σύγχρονα, αποδοτικά και ασφαλή μέσα αεροπυρόσβεσης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή της ετοιμότητα απέναντι στις ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.