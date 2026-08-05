Την απόλυτη καταστροφή έζησε μια οικογένεια από τη Βρετανία, που είδε τους κόπους χρόνων να γίνονται στάχτη από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Ο Ρόρι και η σύντροφός του Στέφανι ετοιμάζονταν να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου μαζί με τα τρία τους παιδιά.



Αντί όμως να ζουν το όνειρό τους κάτω από τον ελληνικό ήλιο, βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός δωματίου στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσσεξ, προσπαθώντας να διαχειριστούν το αβάσταχτο σοκ.



Ο 36χρονος Ρόρι Κλίφορντ και η 35χρονη Στέφανι Χάρπερ είχαν αγοράσει το ακίνητο το 2023 στην ορεινή Πελοπόννησο.

Είχαν ήδη στείλει τα προσωπικά τους αντικείμενα, είχαν εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους σε τοπικό σχολείο για τον Σεπτέμβριο, ενώ η Στέφανι διανύει νέα εγκυμοσύνη σε δίδυμα, έχοντας παράλληλα κι ένα κοριτσάκι 19 μηνών.

Η ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες

Η ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι και όλα τους τα υπάρχοντα. Σε μια φορτισμένη συνέντευξη στο Mirror, η Στέφανι δήλωσε: «Είμαστε μια πολύ ανθεκτική οικογένεια αλλά αυτό μας διέλυσε εντελώς. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο και η σκληρή δουλειά όχι μόνο η δική μας, αλλά και της ελληνικής κοινότητας που μας βοήθησε να φτιάξουμε το σπίτι μας, εκλάπησαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω το πένθος, καθώς δεν είναι μόνο το σπίτι που χτίσαμε, είναι όλες οι πολυπόθητες αναμνήσεις και το σπιτικό που δημιουργήσαμε μέσα σε αυτό».

Η Στέφανι είπε χαρακτηριστικά: «Βάλαμε τις οικονομίες μιας ζωής στο σπίτι των ονείρων μας στην Ελλάδα και καταστράφηκε μόλις λίγες ημέρες πριν μετακομίσουμε». Για τη δημιουργία του καταφυγίου τους επένδυσαν πάνω από 300.000 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από εξαντλητική εργασία στη δική τους επιχείρηση σχεδιασμού επώνυμων επίπλων, αποταμιεύσεις και δάνεια.



Πούλησαν ό,τι είχαν για να χρηματοδοτήσουν τη μετακόμιση που σχεδίαζαν για πάνω από μία δεκαετία, ενώ ξόδεψαν ακόμα και 10.000 λίρες μόνο για αντικατάσταση αλυσίδας αγωγών νερού μήκους 2 χιλιομέτρων στο βουνό.

Ο αγώνας για μια νέα αρχή

Η αδελφή της Στέφανι δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για να βοηθήσει την απαρηγόρητη οικογένεια. Η Στέφανι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, σημειώνοντας πως χρειάζονται περίπου 100.000 ευρώ για να σταθούν στα πόδια τους, συμπληρώνοντας: «Ακόμα και το να το λέμε αυτό μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν είμαστε υλιστές άνθρωποι και δεν θέλουμε ο κόσμος να διαβάζει για μια πισίνα και να πιστεύει ότι πρόκειται για προβλήματα του πρώτου κόσμου».

«Ζούμε μια πολύ λιτή ζωή, μέναμε σε ένα διαμέρισμα ενός δωματίου για 12 χρόνια, κοιμόμασταν σε καναπέ-κρεβάτι για οκτώ από αυτά, ενώ τα παιδιά είχαν το υπνοδωμάτιο. Αυτό το σπίτι στην Ελλάδα ήταν τα πάντα για εμάς. Ήταν ο τρόπος μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη ζωή που αξίζουν. Θα το ξαναχτίσουμε και δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε».

Η ελπίδα που δεν σβήνει ποτέ

Η αγάπη τους για την Ελλάδα ξεκίνησε το 2011 όταν την επισκέφθηκαν με τροχόσπιτο. Αν και η φωτιά κατέστρεψε τους κόπους τους μέσα στη νύχτα, η οικογένεια παραμένει ενωμένη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror.



Όπως καταλήγει η Στέφανι: «Θα κάνουμε τα πάντα για την ευτυχία και το μέλλον των παιδιών μας, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το Σπίτι στο Βουνό».