Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου με το Ιράν φαίνεται πως ξέσπασε στο Καμπ Ντέιβιντ, με αφορμή ένα ζήτημα που απειλεί πλέον να περιορίσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές: τις σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε εξηγήσεις από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς φέρεται να θεωρεί ότι είχε παραπλανηθεί σχετικά με την κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Η συζήτηση έγινε στο περιθώριο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, την περασμένη Παρασκευή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του λέγοντας ότι πίστευε πως το πρόβλημα με τα πυρομαχικά «είχε λυθεί».

Οι ελλείψεις που περιορίζουν τις επιλογές κατά του Ιράν

Το πρόβλημα αφορά κυρίως πυραύλους μακρού πλήγματος και αναχαιτιστές αεράμυνας.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Washington Post, οι ελλείψεις αυτές αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ απέφυγε τις τελευταίες ημέρες να διατάξει νέες μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο ίδιος δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε δώσει εντολή και στη συνέχεια ακύρωσε «τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», εν αναμονή πληροφοριών για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Λίγο αργότερα, μέσω Truth Social, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών και ότι μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, απείλησε τους διαρροείς, γράφοντας ότι όσοι μεταφέρουν τέτοιες πληροφορίες «κυνηγιούνται».

Πάνω από 850 Tomahawk και 1.000 Patriot – THAAD σε έναν μήνα

Η εικόνα που περιγράφουν αμερικανικές πηγές είναι πολύ πιο πιεστική.

Μόνο στον πρώτο μήνα των συγκρούσεων, οι ΗΠΑ φέρονται να εκτόξευσαν πάνω από 850 πυραύλους Tomahawk και περισσότερα από 1.000 συστήματα Patriot και THAAD.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1.300 τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι ATACMS στις πρώτες εβδομάδες των επιχειρήσεων.

Το απόθεμα των ATACMS, ενός πυραυλικού συστήματος μικρού βεληνεκούς που ζητά και η Ουκρανία, φέρεται να έχει εξαντληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε, πρακτικά, να μην έχει απομείνει σχεδόν τίποτα διαθέσιμο.

Επιπτώσεις και στην Ουκρανία

Η κρίση στα αμερικανικά αποθέματα δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις στην αντιαεροπορική της άμυνα, ενώ οι δυνατότητες αναπλήρωσης από δυτικά αποθέματα είναι περιορισμένες.

Αυτό αφήνει το Κίεβο περισσότερο εκτεθειμένο στις ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, την ώρα που η ζήτηση για αναχαιτιστές Patriot και άλλα συστήματα αεράμυνας αυξάνεται σε πολλαπλά μέτωπα.

Η έλλειψη αναχαιτιστών φαίνεται να αλλάζει και την τακτική των ίδιων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθεί ένα πυρομαχικό εναντίον εισερχόμενης απειλής εξαρτάται πλέον περισσότερο από την εκτίμηση του στόχου και από το αν η απειλή θεωρείται κρίσιμη.

Ο Χέγκσεθ δείχνει τον αναπληρωτή του

Κατά τη Washington Post, όταν ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα των αποθεμάτων στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τον εαυτό του και φέρεται να απέδωσε ευθύνες στον αναπληρωτή του, Στίβεν Φάινμπεργκ.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση, ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο Φάινμπεργκ δεν είχε διασφαλίσει πως ο πρόεδρος ήταν πλήρως ενημερωμένος για την έκταση του προβλήματος.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά το επεισόδιο.

Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ έκανε λόγο για «100% fake news», υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό «κυριολεκτικά δεν συνέβη ποτέ» και ότι ο Τραμπ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χέγκσεθ.

Ανάλογη ήταν και η απάντηση του Πενταγώνου. Ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ δεν παραπλάνησε κανέναν για την κατάσταση των πυρομαχικών και δεν επέρριψε ευθύνες στον Φάινμπεργκ.

Ένας πόλεμος χωρίς γρήγορη έξοδο

Περισσότερους από πέντε μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τη Washington Post, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Η παράταση του πολέμου, η εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ και οι οικονομικές επιπτώσεις για τις αραβικές χώρες της περιοχής εντείνουν την ανησυχία για το στρατηγικό κόστος της αμερικανικής επιλογής.

Ο Χέγκσεθ υπήρξε, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, ένας από τους πρώτους και πιο ένθερμους υποστηρικτές στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως γρήγορη και σχετικά εύκολη νίκη.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Ζητούν 67 δισ. δολάρια για αναπλήρωση αποθεμάτων

Ο Χέγκσεθ, ο Φάινμπεργκ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, έχουν ζητήσει από το Κογκρέσο επιπλέον 67 δισ. δολάρια για την κάλυψη του κόστους του πολέμου με το Ιράν και την αναπλήρωση των στρατιωτικών αποθεμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το αίτημα «επείγον» και «αναγκαίο».

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε στρατηγική για την προώθηση του πακέτου, ενώ ο συνολικός αμυντικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το επόμενο οικονομικό έτος, ύψους-ρεκόρ 1,5 τρισ. δολαρίων, έχει μπλοκάρει λόγω αντιρρήσεων των Δημοκρατικών.

Δεν αναπληρώνονται γρήγορα οι πύραυλοι

Ακόμη και αν εγκριθούν νέα κονδύλια, η αναπλήρωση των αποθεμάτων δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Οι νέες παραγωγικές συμφωνίες για κρίσιμα πυρομαχικά, όπως οι αναχαιτιστές Patriot, χρειάζονται χρόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παραγωγή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Ο Μπραντ Μπόουμαν, βετεράνος του αμερικανικού στρατού και στέλεχος του Foundation for Defense of Democracies, σημείωσε ότι οι αμυντικές εταιρείες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν παραγωγή χωρίς συμβάσεις και εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν αρκεί να «πατήσεις έναν διακόπτη» για να εμφανιστεί ξαφνικά ένα πυρομαχικό στα χέρια του στρατιώτη.

Η προειδοποίηση πριν από τον πόλεμο

Οι πιέσεις στα αποθέματα δεν είναι νέο πρόβλημα.

Πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος, ο στρατηγός Κέιν είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν διέθεταν τα αποθέματα που απαιτούνται για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Η ταχύτητα και ο όγκος των πυρομαχικών που καταναλώθηκαν από τις δύο πλευρές επιδείνωσαν γρήγορα την κατάσταση.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 7 Απριλίου, πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 13.000 στόχους στο Ιράν και αμύνθηκαν απέναντι σε περισσότερα από 8.500 εισερχόμενα ιρανικά πυρομαχικά ή drones.