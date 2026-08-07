Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, περνώντας το πρώτο της καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια, που είχε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, απολαμβάνει πλέον τη νέα καθημερινότητά της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Αυτές τις ημέρες, οι δυο τους βρίσκονται στη Μύκονο, όπου τους κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV. Το ζευγάρι έκανε τη βόλτα του στο Nammos στην παραλία Ψαρρού.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίστηκαν ιδιαίτερα τρυφεροί, περπατώντας αγκαλιασμένοι και απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές στο νησί.

Σε ό,τι αφορά τον γάμο τους, η παρουσιάστρια έχει ήδη αποκαλύψει ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τη δημοσιότητα. Οι δυο τους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της τελετής. Εκείνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως κουμπάρος του ζευγαριού θα είναι ο vidcaster Ανέστης Ευαγγελόπουλος.