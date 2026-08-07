Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την ημέρα που η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά βυθίστηκε στο πένθος, με τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του, Λένας. Σήμερα τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη της στο Α’ Νεκροταφείο, παρουσία συγγενών και ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους οικείους της.

Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη της Λένας Σαμαρά και να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Αντώνη Σαμαρά και τους δικούς του ανθρώπους.

Λίγες ώρες πριν από το μνημόσυνο, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια οικογενειακή φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια. Στο στιγμιότυπο απεικονίζονται ο ίδιος, η Λένα Σαμαρά και οι γονείς τους, όλοι μαζί να χαμογελούν.