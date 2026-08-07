Στη βορειοανατολική ακτή της Ιθάκης, σε έναν ήσυχο και φυσικά προστατευμένο κόλπο, βρίσκεται το Κιόνι, ένα από τα πιο όμορφα και καλοδιατηρημένα χωριά του νησιού.

Μακριά από τον έντονο ρυθμό των δημοφιλών ελληνικών προορισμών, το μικρό αυτό παραθαλάσσιο χωριό διατηρεί την αυθεντική γοητεία των Επτανήσων: πολύχρωμα σπίτια, στενά δρομάκια, καταπράσινες πλαγιές και ένα λιμανάκι που μοιάζει φτιαγμένο για τις πιο απολαυστικές καλοκαιρινές βραδιές.

Το Κιόνι αναπτύχθηκε παραδοσιακά ως ναυτικός οικισμός, με τη ζωή των κατοίκων του να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Η ναυτική του παράδοση αποτυπώνεται ακόμη στην αρχιτεκτονική και στην ατμόσφαιρα του χωριού, ενώ η θέση του στον κλειστό κόλπο προσέφερε ανέκαθεν ασφαλές αγκυροβόλιο για τα σκάφη.

Οι σεισμοί του 1953 επηρέασαν την Ιθάκη, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, όμως το Κιόνι κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά στοιχεία του παραδοσιακού χαρακτήρα του.

Η άφιξη στο χωριό αποκαλύπτει ένα σκηνικό χαρακτηριστικό του Ιονίου: σπίτια με κεραμοσκεπές που κατηφορίζουν προς τη θάλασσα, μικρά σκάφη δεμένα στο λιμάνι και μια έντονη παρουσία της φύσης γύρω από τον οικισμό.

Η απουσία μεγάλης κλίμακας τουριστικής ανάπτυξης έχει βοηθήσει το Κιόνι να παραμείνει ένας τόπος με ήρεμη ατμόσφαιρα, ιδανικός για ταξιδιώτες που αναζητούν την πιο αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στα στενά του χωριού, να απολαύσουν τον καφέ τους δίπλα στο νερό, να κολυμπήσουν σε κοντινούς μικρούς όρμους ή να εξερευνήσουν τη βόρεια Ιθάκη με σκάφος. Το βράδυ, οι ταβέρνες γύρω από το λιμανάκι προσφέρουν φρέσκα ψάρια, τοπικές γεύσεις και την απλή αλλά ουσιαστική εμπειρία ενός καλοκαιρινού δείπνου δίπλα στη θάλασσα.