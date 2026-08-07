Την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του μετά την υπογραφή της νέας κοινής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν έκανε το Ιράν, απορρίπτοντας τη σημασία της συμφωνίας και υποστηρίζοντας ότι δεν μεταβάλλει τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή.

Τη θέση αυτή εξέφρασε ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Μια συμφωνία στα χαρτιά δεν προσφέρει ασφάλεια»

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η νέα συνεργασία δεν μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ επέκρινε και τη μέχρι σήμερα στρατηγική του Ριάντ απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Σαουδάραβες πρέπει να γνωρίζουν ότι μια χάρτινη συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν τους προσφέρει ασφάλεια, όπως και τα χρόνια μονομερούς στήριξης στους Αμερικανούς δεν τους έφεραν ασφάλεια. Διορθώστε τις πολιτικές σας ώστε να μην χρειάζεστε δίχτυ ασφαλείας από άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

سعودی‌ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت‌آور نیست، همان‌طور که سال‌ها شیردهی یکطرفه به آمریکایی‌ها برایشان امنیت نیاورد. سیاست‌هایتان را اصلاح کنید تا نیاز نباشد از دیگران #گدایی_امنیت کنید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) August 7, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν οι τρεις χώρες

Η συμφωνία υπογράφηκε στη Μέκκα από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, βασική πρόβλεψη της συμφωνίας είναι η αμοιβαία αμυντική συνδρομή, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.