Οι Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες της Αργεντινής και του Μεξικό εξέφρασαν δημόσια την στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, την ίδια ώρα που ο ίδιος έχει χάσει την εμπιστοσύνη των περισσοτέρων ομοσπονδιών της Ευρώπης, ανάμεσά τους και της Ελληνικής.

Η Ομοσπονδία της Αργεντινής έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει πως θα πρέπει να αναγνωριστεί στον Ινφαντίνο, πως πήρε πίσω το σχέδιό του για την πώληση του 20% των εμπορικών χρήσεων του Μουντιάλ.

Αναλυτικά η επιστολή της Ομοσπονδίας της Αργεντινής:

«Εκ μέρους της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αξιότιμε Πρόεδρε —και μέσω εσάς στο Συμβούλιο της FIFA— για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στο έργο της διοίκησης κατά την τελευταία δεκαετία. Το έργο αυτό είχε ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και τη θεσμική σταθερότητα, η οποία θεμελιώθηκε σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της διοίκησης να αποσύρει ένα εγχείρημα το οποίο, ήδη από τη σύλληψή του, προκαλούσε εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.

Επομένως, αξίζει να υπογραμμίσουμε την παραδοχή των σφαλμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία εκείνη, καθώς και τη συγγνώμη που διατυπώθηκε στο ειλικρινές μήνυμα προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών και των συνομοσπονδιών.

Παράλληλα, και όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ηγείστε μιας διοίκησης που επέφερε βαθύτατο μετασχηματισμό στη FIFA, ανοίγοντας τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη και τις συνομοσπονδίες, ώστε —μέσω ενός ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου— να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προάγουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και μορφή του.

Κατά την άποψή μας, ο μετασχηματισμός αυτός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των καταστατικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Πρόκειται για αρχές ουσιώδεις ώστε η ποδοσφαιρική οικογένεια να παραμένει ενωμένη και ισχυρή, εργαζόμενη για τη διαρκή βελτίωση τόσο σε αθλητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα.

Ως εκ τούτου, ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επαναβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι η συνέχιση της εργασίας υπό την ηγεσία σας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ενός καλύτερου και ακόμη πιο συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου».