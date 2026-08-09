Ένα δυνατό διώξιμο ποδοσφαιριστή σε αγώνα Β’ κατηγορίας της Ουρουγουάης, ήταν αρκετό για να προκαλέσει χάος σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αγώνα της δεύτερης κατηγορίας ανάμεσα στην Ουρουγουάι Μοντεβιδέο και την Παϊσαντού, στο μικρό γήπεδο Parque ANCAP.

Στο 23ο λεπτό, ο αμυντικός των γηπεδούχων Ρίτσαρντ Νούνιες σταμάτησε αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, διώχνοντας με δύναμη την μπάλα.

Μόνο που η απομάκρυνσή του αποδείχθηκε υπερβολικά δυνατή. Η μπάλα πέρασε έξω από το γήπεδο, αναπήδησε και κατέληξε στη γειτονική οδική αρτηρία Ruta 1, η οποία περνά δίπλα από το Parque ANCAP. Ένα διερχόμενο λευκό αυτοκίνητο φρέναρε απότομα για να την αποφύγει, με αποτέλεσμα το όχημα που ακολουθούσε να πέσει πάνω του.

Imagínate despejar un balón y acabar provocando un accidente de tráfico. Es lo que ha pasado en Uruguay.pic.twitter.com/tp01Q4oL5u — BeSoccer (@besoccer_ES) August 9, 2026

Το τροχαίο καταγράφηκε από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης, η οποία ακολούθησε την πορεία της μπάλας και κατέγραψε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τη Sun, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για περίπου 20 λεπτά.

Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με την Ουρουγουάι Μοντεβιδέο να επικρατεί τελικά με 1-0 χάρη σε γκολ του Λούκας Ροντρίγκες στο 38ο λεπτό.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η απίθανη απομάκρυνση του Νούνιες έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.