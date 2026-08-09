Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ εξαργύρωσε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σκληρή δουλειά του, καθώς η νέα του συμφωνία με την Ένωση προβλέπει αυξημένες αποδοχές.

Η κοινή πορεία του Πήλιου με τον σύλλογο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν και έκανε το μεγάλο βήμα από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έκτοτε, η άνοδός του ήταν ραγδαία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αποτέλεσε βασικό γρανάζι της Ένωσης, καταγράφοντας 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και προλαβαίνοντας να μοιράσει έξι ασίστ. Μέχρι σήμερα, μετράει συνολικά 73 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Παράλληλα είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, με την οποία έχει καταγράψει δύο συμμετοχές.