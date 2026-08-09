Ο Ανδρέας Τεττέη ξεπέρασε τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, επέστρεψε στο Κορωπί κάνοντας ατομικό πρόγραμμα και τη Δευτέρα (10/8) θα φανεί αν θα είναι ή όχι διαθέσιμος για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός δεν ήταν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League, είναι πιθανό όμως να αγωνιστεί στη ρεβάνς.

Έχοντας ξεπεράσει τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, ο Τεττέη εμφανίστηκε στο Κορωπί και έκανε ατομικό πρόγραμμα, με τον Νίστρουπ να περιμένει την πρωινή προπόνηση της Δευτέρας (10/8) για να αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει ή όχι στην αποστολή για το ματς της Σόφιας.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού, την Κυριακή (10/8) έκαναν προθέρμανση, τακτική, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.