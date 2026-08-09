Σε αγώνα δρόμου για την ενίσχυση των αποθεμάτων πυρομαχικών και προηγμένων αναχαιτιστικών πυραύλων επιδίδεται το Πεντάγωνο, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη περιορισμένα αμερικανικά αποθέματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει πλέον την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή όπλων και να περιορίσει τους χρόνους παράδοσης, με το υπουργείο Άμυνας να αναγνωρίζει ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι το υπουργείο επικεντρώνεται στην ταχεία αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, ώστε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διαθέτουν τα όπλα που απαιτούνται «με τον ρυθμό που απαιτεί η απειλή».

Όπως ανέφερε, την τελευταία εβδομάδα έγιναν προσπάθειες για σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Τελεσίγραφο 21 ημερών στην αμυντική βιομηχανία

Η πίεση προς τις αμερικανικές εταιρείες αποτυπώνεται σε υπόμνημα που έστειλε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ, προς τους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι εταιρείες καλούνται μέσα σε διάστημα 21 ημερών να παρουσιάσουν σχέδια για σημαντικά ταχύτερα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και, όπου απαιτείται, για αύξηση της παραγωγής κρίσιμων οπλικών συστημάτων.

Το μήνυμα του Φάινμπεργκ ήταν σαφές: οι διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής που χρειάζονται χρόνια δεν θεωρούνται πλέον αποδεκτές.

Η Ουάσινγκτον ζητά ουσιαστικά από την αμερικανική αμυντική βιομηχανία να κινηθεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από τη σύγκρουση και να αποκατασταθούν τα στρατηγικά αποθέματα.

«Αιμορραγούν» τα αποθέματα Patriot και THAAD

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας, καθώς οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot και THAAD έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων Patriot έχουν μειωθεί δραστικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πριν από τη σύγκρουση υπήρχαν περίπου 2.330 αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot. Ο αριθμός τους είχε υποχωρήσει στους περίπου 1.030 όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Απρίλιο.

Μετά τις τελευταίες συγκρούσεις, το απόθεμα εκτιμάται πλέον μεταξύ 759 και 827 πυραύλων. Εφόσον οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, πρόκειται για μείωση τουλάχιστον 65% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Αντίστοιχη πίεση καταγράφεται και στους αναχαιτιστικούς πυραύλους THAAD.

Τα αποθέματα, σύμφωνα με το CSIS, ανέρχονταν σε περίπου 452 πυραύλους πριν από τη σύγκρουση. Στην έναρξη της εκεχειρίας του Απριλίου είχαν μειωθεί σε περίπου 232 έως 262.

Παρά την προσπάθεια αναπλήρωσης μέρους των απωλειών, τα διαθέσιμα αποθέματα εκτιμάται ότι παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο κίνδυνος για την αμερικανική αεράμυνα στη Μέση Ανατολή

Η συρρίκνωση των αποθεμάτων δημιουργεί ένα κρίσιμο επιχειρησιακό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέγουν με μεγαλύτερη προσοχή ποια ιρανικά drones και ποιοι πύραυλοι θα αντιμετωπίζονται με αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί το επιχειρησιακό ρίσκο, καθώς η χρήση λιγότερων αναχαιτιστών θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερες απειλές να διαπεράσουν την αεράμυνα.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η αναπλήρωση των συγκεκριμένων πυραύλων δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Η παραγωγή τους απαιτεί χρόνο και εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής, γεγονός που εξηγεί και την πίεση του Πενταγώνου προς τις αμυντικές εταιρείες.

Τραμπ: «Έχουμε τεράστιες ποσότητες»

Οι αναφορές για περιορισμένα αποθέματα έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις τελευταίες ημέρες τις δημόσιες αναφορές περί ελλείψεων, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών και ότι σημαντικές ποσότητες όπλων κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ όταν απαιτείται.

Ωστόσο, ο Σον Πάρνελ επιβεβαίωσε ότι το υπόμνημα του Φάινμπεργκ προς την αμυντική βιομηχανία είναι πραγματικό και ότι η επιτάχυνση της παραγωγής αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως ανέφερε, η σχετική προσπάθεια αναμένεται να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2028 που θα υποβληθεί στο Κογκρέσο.

Στο Κογκρέσο το μεγάλο «στοίχημα» των αμυντικών δαπανών

Την ίδια στιγμή, σε εκκρεμότητα παραμένει στο Κογκρέσο το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, με το αίτημα να φτάνει περίπου στα 1,5 τρισ. δολάρια, έναντι περίπου 900 δισ. δολαρίων την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ανασυγκρότησης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, αλλά και με την ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων που έχουν μειωθεί εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το βασικό πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο πόσα όπλα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πόσο γρήγορα μπορούν να τα αντικαταστήσουν.

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν ρευστές, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να μειώσει το κενό μεταξύ των σημερινών αναγκών και της δυνατότητας της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει και να παραδίδει κρίσιμα οπλικά συστήματα σε πολύ μικρότερο χρόνο.