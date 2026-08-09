Η Κάρις Ντάγκλας μπορεί να μεγάλωσε σε μία από τις διασημότερες οικογένειες του Χόλιγουντ, ωστόσο φαίνεται αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία.

Η 23χρονη κόρη του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς συνδυάζει την κομψότητα που κληρονόμησε από τη μητέρα της με τη φιλοδοξία να δοκιμαστεί στην υποκριτική, κερδίζοντας σταδιακά τη δική της θέση στα φώτα της δημοσιότητας.

Η κομψή εμφάνιση στο πλευρό του πατέρα της

Η Κάρις Ντάγκλας συνόδευσε πρόσφατα τον πατέρα της, Μάικλ Ντάγκλας, σε επίσημη εκδήλωση στη Μαγιόρκα, όπου ο 81χρονος ηθοποιός ανακηρύχθηκε πρεσβευτής του νησιού στο πλαίσιο των βραβείων «Mallorca, Terra d’Honor».

Πατέρας και κόρη έφτασαν πιασμένοι χέρι χέρι, με την 23χρονη να επιλέγει ένα στράπλες μαύρο τοπ, ασορτί παντελόνι και χρυσά κοσμήματα και ψηλοτάκουνα, δημιουργώντας μία λιτή, αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Costa Nord στη Βαλντεμόσα, το οποίο είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Μάικλ Ντάγκλας. Η διάκριση θεσπίστηκε από το συμβούλιο της Μαγιόρκας για να τιμήσει ανθρώπους που έχουν συμβάλει στην προβολή της ταυτότητας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής του ισπανικού νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ηθοποιός ήταν ανάμεσα στις δέκα προσωπικότητες που βραβεύτηκαν στην πρώτη διοργάνωση.

Από το Πανεπιστήμιο Brown στη θεατρική σκηνή

Πίσω από τις λαμπερές εμφανίσεις, η 23χρονη Κάρις Ντάγκλας έχει ήδη αρχίσει να κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο των τεχνών. Το 2025 αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Brown, έχοντας σπουδάσει κινηματογράφο και διεθνείς σχέσεις, και έκτοτε στρέφει το ενδιαφέρον της στην υποκριτική, ακολουθώντας τα χνάρια των διάσημων γονιών της.

Τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησε το επαγγελματικό θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη, υποδυόμενη τη Νίνα στον «Γλάρο» του Άντον Τσέχοφ. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Μπρούκλιν από τη θεατρική ομάδα Solid Flesh, με την Κάρις Ντάγκλας να περιγράφει την εμπειρία της ως μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο της ζωής της.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι μεγάλωσε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις, παρότι δεν επέλεξε την υποκριτική ως βασικό αντικείμενο των πανεπιστημιακών της σπουδών. Στόχος της, όπως έχει δηλώσει, είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα σε δημιουργικούς χώρους και να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες στη σκηνή και στον κινηματογράφο.

Με κομψές εμφανίσεις, καλλιτεχνικές φιλοδοξίες και μία διακριτική μέχρι σήμερα παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κάρις Ντάγκλας φαίνεται να χτίζει σταδιακά τη δική της ταυτότητα. Το διάσημο επίθετό της μπορεί να ανοίγει πόρτες, όμως η 23χρονη δείχνει πως επιθυμεί να ξεχωρίσει όχι μόνο ως κόρη δύο μεγάλων σταρ, αλλά ως μία νέα γυναίκα με προσωπικό στιλ και δική της καλλιτεχνική φωνή.

Ο Μάικλ Ντάγκλας με την κόρη του και τον γιο του

Η ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα της, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση του προσωπικού της στιλ έχει αποτελέσει η μητέρα της, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Town & Country», η Κάρις Ντάγκλας είχε χαρακτηρίσει τη μητέρα της «είδωλο της μόδας», αποκαλύπτοντας ότι από μικρή συνήθιζε να εξερευνά την εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα της.

Η συνήθεια αυτή φαίνεται ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2025, η Κάρις παραδέχτηκε στο «People» ότι δανείζεται αρκετά συχνά ρούχα από την ντουλάπα της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, πολλές φορές χωρίς καν να την ενημερώνει. Όπως εξήγησε, αγαπά ιδιαίτερα τα vintage κομμάτια και αποφεύγει τη γρήγορη μόδα για λόγους βιωσιμότητας, θεωρώντας τον εαυτό της τυχερό που έχει πρόσβαση σε μια τόσο ξεχωριστή συλλογή ρούχων.

Από την πλευρά της, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έχει επισημάνει ότι η κόρη της διαθέτει το δικό της, ξεχωριστό στιλ, το οποίο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την κομψότητα. Παρά τις συχνές συγκρίσεις ανάμεσά τους, η Κάρις δεν φαίνεται να επιδιώκει να αντιγράψει τη διάσημη μητέρα της, αλλά να αντλεί έμπνευση από εκείνη και να προσαρμόζει κάθε επιρροή στη δική της προσωπικότητα.

Η σχέση τους, άλλωστε, δεν περιορίζεται στη μόδα. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την υπερηφάνειά της για την κόρη της. Με αφορμή την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Brown, είχε μοιραστεί οικογενειακά στιγμιότυπα, γράφοντας ότι εκείνη και ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν ιδιαίτερα περήφανοι και ότι για την Κάρις «όλα μόλις ξεκινούν».