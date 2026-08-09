Ο Ότο Ρεχάγκελ, ο προπονητής που άλλαξε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος, οδηγώντας την στην κατάκτηση του EURO 2004, στα γήπεδα της Πορτογαλίας, γιορτάζει σήμερα τα 88α γενέθλιά του.

Ο Γερμανός ανέλαβε τα ηνία της «γαλανόλευκης» το 2001 και αποχώρησε το 2010, μετά την παρουσίας της ομάδας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, όταν και η Εθνική πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με αφορμή τα γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε τις ευχές της με ανάρτησή στα social media.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η ΕΠΟ.