Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου κινείται ήδη η Αθήνα, με τους δρόμους της πρωτεύουσας να παρουσιάζουν μια πλήρως διαφορετική εικόνα από την πολύβουη καθημερινότητά της.



Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την Πανεπιστημίου, την Αμαλίας, τη Σταδίου και την Ακαδημίας όπου κατά διαστήματα δείχνουν δρόμοι – «φαντάσματα», καθώς ελάχιστα οχήματα κινούνται.

Παρόμοια η κατάσταση και σε Ομόνοια, Σόλωνος, Σκουφά, Ιπποκράτους, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Σοφίας, στις οποίες δείχνουν να περπατούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά τους ντόπιους που έχουν μείνει στην πόλη, μοναδική παρηγοριά είναι ότι οι αποστάσεις γίνονται εξαιρετικά σύντομα, καθώς δεν υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα.



Με τις αναχωρήσεις από τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς να συνεχίζονται αδιάκοπα, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα αδειάσει ακόμα περισσότερο, προτού επιστρέψει, σταδιακά, αρχές Σεπτεμβρίου στους κανονικούς της ρυθμούς.