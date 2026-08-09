Ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού

Η θέση του αριστερού μπακ είναι μία από αυτές στις οποίες θέλει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και υπάρχει φαβορί. Οι ερυθρόλευκοι έχουν ξεχωρίσει κάποιους παίκτες και αυτός που αρέσει περισσότερο είναι ο Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Στον Πειραιά περιμένουν να αποκλειστούν οι Σέρβοι από τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League και θα κάνουν την κίνησή τους, ποντάροντας και στις πολύ καλές σχέσεις που έχουν οι δύο σύλλογοι. Ακόμη κι αν στραβώσει το θέμα στο λιμάνι έχουν εναλλακτικές επιλογές, η προτεραιότητά τους όμως είναι ο Τικνιζιάν και σε αυτόν έχουν επικεντρωθεί.

Τα δύο «όπλα» για τη ρεβάνς

Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τις μεταγραφικές εξελίξεις, το μυαλό του όμως αυτή τη στιγμή είναι μόνο στη Ναϊμέγκεν. Ο Ισπανός ξέρει πολύ καλά ότι είναι υποχρεωτική, κάτι παραπάνω και από υποχρεωτική η πρόκριση και ποντάρει πολλά σε δύο παίκτες για τη ρεβάνς στην Ολλανδία: Φουρτούνης και Έσε. Αυτοί είναι οι δύο που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και ο «Μέντι» περιμένει ακριβώς αυτό στον αγώνα της Τρίτης (11/8). Τον Φορτούνη θα τον έβαζε ως αλλαγή και στο πρώτο παιχνίδι, ο τραυματισμός του Ρέτσου όμως τού άλλαξε τα σχέδια, καθώς αναγκάστηκε να βάλει τον Σμαΐλοβιτς στη θέση του.

Πάει για άλλους τέσσερις ο Παναθηναϊκός

Τρέχουν και δεν φτάνουν στον Παναθηναϊκό τόσο για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 όσο και για τις μεταγραφές. Από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και τώρα οι πράσινοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αγοράζουν παίκτες, με τον Αλαφούζο να έχει… ανοίξει την κάνουλα και να ξοδεύει όσα λεφτά χρειάζονται για κάθε παίκτη. Και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, καθώς στον Παναθηναϊκό θέλουν να κάνουν άλλες τέσσερις μεταγραφές. Θέλουν, για την ακρίβεια, δύο χαφ (βασικό και αναπληρωματικό), έναν κεντρικό αμυντικό και έναν εξτρέμ. Έχει δηλαδή αρκετή δουλειά ακόμη να κάνει ο Κοτσόλης, ο οποίος θα κριθεί από το αποτέλεσμα.

Η Σεβίλλη του κάνει… χαλάστρα

Ο ΠΑΟΚ ξεχώρισε τον Ρόμπι Ούρε της σουηδικής Σίριους για την επίθεση, τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να είναι διατεθειμένοι να ανεβάσουν την προσφορά τους, το φαβορί όμως για την απόκτηση του παίκτη είναι η Σεβίλλη. Η προοπτική της μεταγραφής σε ομάδα της La Liga ενθουσιάζει, όπως είναι λογικό, τον παίκτη, οπότε στον δικέφαλο του βορρά θα πρέπει να ελπίζουν σε ένα μικρό θαύμα αν θέλουν να τον αποκτήσουν. Στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους πάντως υπάρχουν κι άλλα ονόματα και οι ασπρόμαυροι αρχίζουν σιγά-σιγά να στρέφονται σε αυτά.

Θα καλέσει Αντετοκούνμπο;

Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν όλοι τις κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε πει πως στα παιχνίδια του Αυγούστου θα είναι άπαντες παρόντες, ήταν απόλυτος σε αυτό, οπότε λογικό είναι να περιμένουν όλοι να δουν τον Αντετοκούνμπο να ενσωματώνεται στην ομάδα. Υπάρχει βέβαια το θέμα με την ασφάλεια που θα πρέπει να πληρώσει η ΕΟΚ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον Σπανούλη. Ο προπονητής για να είναι πιστός σε αυτά που είπε, θα πρέπει να καλέσει τον Greek Freak και από εκεί και πέρα θα είναι θέμα της ΕΟΚ και του παίκτη το αν θα αγωνιστεί. Ο Σπανούλης όμως θα πρέπει να τον καλέσει.