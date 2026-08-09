Η Ντουμπάι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ζητάει 3 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Μπορεί ο Τεξανός γκαρντ να έχει συμφωνήσει με τη Ντουμπάι και να θέλει να πάρει μεταγραφή, οι «ερυθρόλευκοι» όμως δεν θέλουν να τον χάσουν και γι’ αυτό δεν ρίχνουν τις απαιτήσεις τους για την πώλησή του.

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό έκαναν λόγο για αλλαγή στάσης από τον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως οι απαιτήσεις του έπεσαν από τα 3 στα 2 εκατ. ευρώ, στον Πειραιά όμως ξεκαθαρίζουν πως αυτό δεν ισχύει.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υπολογίζουν κανονικά τον Γουόκαπ και για τη νέα σεζόν, τελευταία του συμβολαίου του, περιμένοντας από αυτόν να παρουσιαστεί κανονικά για την έναρξη της προετοιμασίας το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Εκτός κι αν η Ντουμπάι ανεβάσει την πρότασή της στα 3 εκατ. ευρώ, σενάριο που δεν μοιάζει και τόσο πιθανό αυτή τη στιγμή.