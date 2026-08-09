Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ έγινε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς άνοιξε το σκορ στο φιλικό με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη πετυχαίνοντας γκολάρα.

Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε πριν λίγες μέρες στη γερμανική ομάδα και στο φιλικό με τους «κανονιέρηδες» έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του και φρόντισε να δείξει από νωρίς για τι είναι ικανός.

Στο 29ο λεπτό ο Καρέτσας πήρε τη μπάλα, προχώρησε και την κατάλληλη στιγμή έκανε ένα εκπληκτικό πλασέ με το αριστερό και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κέπα, γράφοντας το 0-2.

Σε ό,τι αφορά τον Τζόλη, από την άλλη πλευρά, είναι ξανά βασικός για την Άρσεναλ.