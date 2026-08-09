Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) στο Κορωπί. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, Εθελοντές και 24 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η αντίδραση ήταν άμεση και η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Είναι η τρίτη φωτιά που μπάινει στην περιοχή τις τελεταίες δέκα ημέρες.