Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αγορά ενός σπιτιού αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Στη βορειοδυτική Ισπανία, όμως, υπάρχει μια πολύ διαφορετική ευκαιρία, καθώς ένα ολόκληρο χωριό στη Viana do Bolo, στην περιοχή της Γαλικίας, έχει βγει προς πώληση αντί 850.000 ευρώ.



Το ακίνητο είχε αρχικά διατεθεί στην αγορά έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, πριν η ζητούμενη τιμή μειωθεί. Την πώληση έχει αναλάβει η Asturian Property, μεσιτικό γραφείο για ακίνητα στη βόρεια Ισπανία. Η έκταση καλύπτει περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 12 κτίρια. Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 κατοικίες, ένα παρεκκλήσι, το παλιό κατάστημα του χωριού, αποθηκευτικοί χώροι και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Συνολικά υπάρχουν περίπου 45 υπνοδωμάτια και 21 μπάνια, στοιχεία που το καθιστούν μία από τις πιο ασυνήθιστες αγγελίες ακινήτων στην Ισπανία.



Το χωριό κατασκευάστηκε για να στεγάσει εργαζομένους που συμμετείχαν στην κατασκευή κοντινών υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Σήμερα μόνο λίγα από τα σπίτια είναι έτοιμα για άμεση κατοίκηση, ενώ τα υπόλοιπα χρειάζονται ανακαίνιση και μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους.



Στην ιδιοκτησία υπάρχουν επίσης κήποι, γήπεδο αθλημάτων και χώροι παιχνιδιού για παιδιά, ενώ η πρόσβαση γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται δασικές διαδρομές, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ακινήτου ως προορισμού για όσους αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση.



Οι μεσίτες εκτιμούν ότι το χωριό θα μπορούσε να μετατραπεί σε τουριστικό συγκρότημα, boutique hotel, κέντρο ευεξίας, χώρο φιλοξενίας ή μεγάλη ιδιωτική έκταση. Παρόμοια εγκαταλελειμμένα χωριά εμφανίζονται κατά καιρούς προς πώληση στην Ισπανία, κυρίως σε ερημωμένες περιοχές μετά τη φυγή των νεότερων προς τις πόλεις.



Τα τελευταία χρόνια αρκετοί τέτοιοι οικισμοί απέκτησαν νέα ζωή ως αγροτικά ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών, wellness retreats ή χώροι εκδηλώσεων. Άλλοι παρέμειναν ιδιωτικές κατοικίες, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν ένα κομμάτι της ισπανικής ιστορίας.



Η τιμή των 850.000 ευρώ, πάντως, είναι μόνο η αρχή. Η αποκατάσταση πολλών κτιρίων και η συντήρηση ενός ολόκληρου χωριού απαιτούν σημαντικά κεφάλαια. Για κάποιον όμως που αναζητά ένα πραγματικά μοναδικό ακίνητο, η συγκεκριμένη αγγελία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία με πολλές πιθανές χρήσεις, σύμφωνα με το The Portugal News.