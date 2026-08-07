Στη Βόρεια Κορέα, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ άγγιξε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή από την έναρξη τήρησης επισήμων μετεωρολογικών αρχείων, ενώ σε επαρχιακές περιοχές ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 40 βαθμούς.

Οι διαιτητικές συστάσεις και οι παραδοσιακές συνταγές

Στο πλαίσιο των θερμότερων εβδομάδων του έτους, τις οποίες η τοπική παράδοση ονομάζει «σαμπόκ», οι κρατικοί φορείς ενημέρωσης προκρίνουν συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές για την ενίσχυση του οργανισμού απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιατρός του Γενικού Νοσοκομείου της Πιονγκγιάνγκ, σε τοποθέτησή του στην εφημερίδα Rodong Sinmun, πρότεινε την κατανάλωση φρούτων όπως το καρπούζι και το αγγούρι, παράλληλα με «θρεπτικές τροφές», ανάμεσα στις οποίες περιέλαβε τη σούπα με κρέας σκύλου, τον ιχθυοζωμό και τον χυλό από κόκκινα φασόλια.

Η ίδια εφημερίδα χαρακτήρισε τη σούπα με κρέας σκύλου ως «παραδοσιακό φαγητό του καλοκαιριού», επικαλούμενη τη λαϊκή ρήση σύμφωνα με την οποία: «Αν χυθεί στο πόδι σου τις ημέρες του σαμπόκ, μετατρέπεται σε φάρμακο».

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιήθηκε επίσης ότι εντός του έτους πραγματοποιήθηκε και πανεθνικός διαγωνισμός παρασκευής εδεσμάτων με βάση το συγκεκριμένο κρέας.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο KCNA εστίασε σε εναλλακτικές επιλογές όπως η κοτόσουπα με τζίνσενγκ, ρύζι και τζίτζιφα, ενώ η κρατική τηλεόραση μετάδωσε οδηγίες ενυδάτωσης, κολύμβησης και σωματικής άσκησης.

Η προβολή της ηγεσίας κατά τις περιόδους ακραίων συνθηκών

Παράλληλα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, τα κρατικά μέσα ανατρέχουν σε παλαιότερες δραστηριότητες του Κιμ Γιονγκ Ουν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Δημοσίευμα της Rodong Sinmun αναφέρθηκε σε επιθεώρηση εργοταξίου το 2013, σημειώνοντας ότι όταν αξιωματούχος ζήτησε από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αποφύγει τις μετακινήσεις λόγω της ζέστης, εκείνος απόντησε:

«Ακόμη και αν ο καιρός είναι αφόρητα ζεστός, η δουλειά που πρέπει να γίνει για τον λαό, θα γίνει».

Αντίστοιχες αναφορές έγιναν για επιθεώρηση μονάδας μεταποίησης θαλασσινών υπό θερμοκρασία 39 βαθμών Κελσίου, καθώς και για μετάβαση σε ορεινή περιοχή το 2018 υπό καταρρακτώδη βροχή, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τρέχουσες μετακινήσεις του.

Ενώ στη Νότια Κορέα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 θάνατοι που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει δοσιοποιήσει σχετικές αναφορές, προβάλλοντας παράλληλα εικόνες αυξημένης επισκεψιμότητας στις παραλίες της Τουριστικής Ζώνης Βονσάν Κάλμα και στα υδάτινα πάρκα της πρωτεύουσας.