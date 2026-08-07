Στην Πάτρα, ένα βρέφος 8 ημερών άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Το νεογέννητο κοριτσάκι εισήχθη στη εξειδικευμένη μονάδα φέροντας επιβαρυμένη κλινική εικόνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το tempo24.news.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, τελικά το βρέφος κατέληξε.

Για τον προσδιορισμό των παραγόντων που οδήγησαν στην απώλεια του νεογνού έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή ιατρικά αίτια.