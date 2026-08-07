Με μια πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση της Παναγίας, που παραπέμπει στις εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο μέρος της καρδιάς εμφανίσθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Αντρέα Κασιράγκι που συνόδευε την σύζυγο του Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο σε έναν περίπατο που έκαναν σε παραλία, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο γιος της πριγκίπισσας του Μονακό Καρολίνας και του Ιταλού επιχειρηματία Στέφανο Κασιράγκι είναι Ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα ενώ η οικογένεια του έχει ιστορικά στενούς δεσμούς με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.

Μάλιστα, τόσο εκείνος όσο και τα αδέλφια του νομιμοποιήθηκαν εκκλησιαστικά από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ μετά την ακύρωση του πρώτου γάμου της μητέρας τους, της πριγκίπισσας Καρολίνας. Ο ίδιος μάλιστα παντρεύτηκε την σύζυγο του με καθολική τελετή τον Φεβρουάριο του 2014 σε εκκλησία στο Ρουζμόντ της Ελβετίας.

Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει ένα τατουάζ, στο σημείο της καρδιάς, στο οποίο απεικονίζεται η Παναγία σε στάση μεσιτείας – πρεσβείας, δεομένη προς τον Υιό της και με την τεχνική που συναντάμε στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.