Η Σοκότρα, το μεγαλύτερο νησί του ομώνυμου αρχιπελάγους της Υεμένης απομονωμένο στον βορειοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, στο σημείο όπου ο Κόλπος του Άντεν συναντά την Αραβική Θάλασσα, εξελίχθηκε επί εκατομμύρια χρόνια σχεδόν αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά οικοσυστήματα της Γης, όπου η φύση δημιούργησε μορφές ζωής που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι σχεδόν σουρεαλιστική. Στις ασβεστολιθικές εκτάσεις του οροπεδίου Dixam υψώνονται τα περίφημα Dragon Blood Trees (Dracaena cinnabari), με τις χαρακτηριστικές ομπρελοειδείς κόμες τους να σχηματίζουν ένα τοπίο που θυμίζει σκηνικό επιστημονικής φαντασίας.

Από τον κορμό τους αναβλύζει μια βαθιά κόκκινη ρητίνη -το περίφημο «αίμα του δράκου»- η οποία από την αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ως χρωστική, φαρμακευτική ουσία και πολύτιμο εμπορικό προϊόν στις θαλάσσιες διαδρομές της Αραβίας και της Μεσογείου.

Η Σοκότρα, ωστόσο, δεν ξεχωρίζει μόνο για την ομορφιά της αλλά και για τη μοναδική οικολογική της αξία. Περίπου το 37% των φυτικών ειδών του αρχιπελάγους είναι ενδημικά, ενώ το ίδιο ισχύει για το 90% των ερπετών και το 95% των χερσαίων σαλιγκαριών.

Η εξαιρετική αυτή βιοποικιλότητα οδήγησε την UNESCO να ανακηρύξει το αρχιπέλαγος Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2008, αναγνωρίζοντάς το ως έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς του πλανήτη.

Ωστόσο, η γοητεία της Σοκότρας δεν περιορίζεται στη φύση. Στα μικρά ψαροχώρια και στους οικισμούς της ενδοχώρας επιβιώνει η γλώσσα Soqotri, μία από τις αρχαιότερες ζωντανές νοτιοαραβικές σημιτικές γλώσσες, ενώ οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν σε στενή σχέση με τη θάλασσα, την κτηνοτροφία και τους εποχικούς ρυθμούς του νησιού. Η αίσθηση της απομόνωσης δεν δημιουργεί την εντύπωση ενός τόπου ξεχασμένου, αλλά ενός τόπου που επέλεξε να διατηρήσει τον δικό του χρόνο.

Για τον επισκέπτη, η εμπειρία αποκαλύπτεται αργά. Μια πεζοπορία ανάμεσα στα Dragon Blood Trees, μια βουτιά στα διάφανα νερά της λιμνοθάλασσας Detwah, το ηλιοβασίλεμα στις αμμοθίνες του Arher, όπου η έρημος καταλήγει σχεδόν κάθετα στη θάλασσα, ή μια νύχτα κατασκήνωσης κάτω από έναν ουρανό απαλλαγμένο από φωτορύπανση αρκούν για να αντιληφθεί κανείς γιατί η Σοκότρα συγκαταλέγεται στα τελευταία πραγματικά άγρια τοπία του κόσμου.

Η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, γεγονός που έχει συμβάλει στη διατήρηση της αυθεντικότητας του προορισμού. Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ολοένα συχνότεροι κυκλώνες και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστο είναι αυτό το μοναδικό οικοσύστημα.

Ίσως γι’ αυτό η Σοκότρα δεν αφήνει στον ταξιδιώτη μόνο εντυπωσιακές εικόνες. Αφήνει την αίσθηση ότι επισκέφθηκε έναν από τους ελάχιστους τόπους όπου η φύση εξακολουθεί να υπαγορεύει τους κανόνες και ο άνθρωπος παραμένει απλός επισκέπτης.