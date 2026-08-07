Στους πάγκους επιστρέφει ο πρώην τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας, Τζον Φαν Σιπ για λογαριασμό της Εθνικής ομάδας του Καζακστάν.

Ο Ολλανδός προπονητής μετά την Εθνική Ελλάδος, είχε αναλάβει ως υπηρεσιακός τεχνικός τον Άγιαξ και στην συνεχεία ανέλαβε την Εθνική ομάδα της Αρμενίας.

Η θητεία του στο πάγκο των Αρμένιων ολοκληρώθηκε το 2025 και τώρα συμφώνησε με το Καζακστάν, αντικαθιστώντας τον Ταλγκάτ Μπαϊσουφίνοφ.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το Καζακστάν είναι για το Nations League και την League C, όπου και θα αντιμετωπίσει τα Νησιά Φερόε, τη Μολδαβία και τη Σλοβακία.