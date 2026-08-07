Απρόσμενη επιδείνωση κατέγραψε η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς χάθηκαν 23.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας εργασίας BLS. Παρά τη συρρίκνωση της απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, εξέλιξη που επίσης εξέπληξε τις αγορές.



Οι αναλυτές ανέμεναν ισχυρότερη εικόνα, προβλέποντας δημιουργία 83.000 νέων θέσεων εργασίας, αριθμό που θεωρείται σχετικά χαμηλός για τα δεδομένα της αμερικανικής οικονομίας. Η αντίθεση ανάμεσα στην πτώση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας ενισχύει τα ερωτήματα για την πραγματική δυναμική της αγοράς εργασίας και αναμένεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και τις κινήσεις της Fed.



Ταυτόχρονα, η BLS αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον Μάιο και τον Ιούνιο, με συνολικά 103.000 λιγότερες νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις. Τελικά, μόνο 83.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο μηνών.



Η υποχώρηση της ανεργίας παρά την απώλεια θέσεων εργασίας εξηγείται αρχικά από τη συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των Αμερικανών σε ηλικία εργασίας.



Από την αρχή της χρονιάς, το ποσοστό συμμετοχής υποχώρησε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες και το μερίδιο των απασχολούμενων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει εκατοντάδες χιλιάδες λιγότερα άτομα στην αγορά εργασίας. Συνολικά, 6,9 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι άνεργοι, μεταξύ αυτών 1,8 εκατομμύριο που θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι (27 εβδομάδες ή περισσότερο).



Η απώλεια θέσεων εργασίας αφορά πρωτίστως τομείς όπως η δημόσια εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου και σε μικρότερο βαθμό, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, ο τομέας της υγείας, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες είναι ο κύριος προμηθευτής θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, συνέχισε τη δυναμική του αλλά σε χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες.



Όσον αφορά την μεταποίηση και τις πρώτες ύλες, στις οποίες εστιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρουσίασαν ουσιαστικά καμία αλλαγή, τόσο για τον μεταλλευτικό τομέα ή της εξόρυξης υδρογονανθράκων όσο και για τις κατασκευές και τη βιομηχανία.



Τέλος, ο κλάδος των ξενοδοχείων, της εστίασης όπως και της ψυχαγωγίας παρουσίασαν μικρή διακύμανση, παρά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ κατά την περίοδο αυτή, οι περισσότεροι αγώνες του οποίου διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.