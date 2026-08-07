Η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010 επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ενώπιον των ανακριτικών Αρχών βρέθηκε η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στην Αγγλία, όπου διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της, μετά την έκδοση ερυθράς αγγελίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για συμμετοχή στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας πως είναι αθώα. Παράλληλα, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών και να δώσει τις δικές της εξηγήσεις.

Η κατηγορούμενη είναι η γυναίκα με την «ξανθιά πλεξούδα», όπως έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για την ταυτοποίησή της και τον σχηματισμό της δικογραφίας σε βάρος της.

Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Μπράιτον της Αγγλίας, εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, έξω από το Λονδίνο, ενώ είναι μητέρα δύο παιδιών.

Ποια στοιχεία οδήγησαν στη σύλληψη της 46χρονης

Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές Αρχές.

Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες που αφορούσαν την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Marfin με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, όπως ο σωματότυπός τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Η 46χρονη, από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin, φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

Η κατανομή των ρόλων

Η ίδια, όπως και τα δύο άτομα τα οποία κρατούνται, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκαν στις 5 Μαΐου 2010 στη Marfin, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας και πέταξαν μέσα βόμβες μολότοφ, τη στιγμή που οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Τα άτομα που θα πέταγαν τις βόμβες μολότοφ είχαν καθοριστεί, όπως και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση.

Βασικοί κατηγορούμενοι οι δύο 42χρονοι

Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος, φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες επισημαίνουν πως ο άνδρας που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο. Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο «ψηλός».